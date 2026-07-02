Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε το πρωί της Παρασκευής 2/7 η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου τονίζοντας «είναι σαφές ότι θέλει τον Τσίπρα για αντίπαλο, είναι μία μεγάλη εξυπηρέτηση για εκείνον».

«Θα κάνουμε την Κυριακή στα Λιπάσματα Δραπετσώνας το πρώτο φεστιβάλ Ελευθερίας. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και θα κάνω και εγώ ομιλία. Είναι αυτή την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος το οποίο ήταν «όχι» και αυτοί που το έκαναν «ναι» είναι αυτοί που εξαπάτησαν τον κόσμο», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Από το να παίζουν πλάνα του Τσίπρα στην οθόνη, να μπουν καλύτερα πλάνα από αυτή την “φοβερή” σύσκεψη που έκανε το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018 μετά το Μάτι, γνωρίζοντας ότι έχουν καεί 60-70 άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί – πλέον ξέρουμε ότι υπήρχαν 120 νεκροί – και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτε. Είναι εντυπωσιακό το ότι νομίζουν κάποιοι ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Δεν ξεχνάει ο κόσμος, κάποιοι ποντάρουν ότι ξεχνάει. Κάνουμε αγώνα να διαφημιστεί το φεστιβάλ μας, ο Τσίπρας διαφημίζεται από τον Οκτώβρη χωρίς να έχει κόμμα, χωρίς να έχει ακόμα βιβλίο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τον θέλει ο κ. Μητσοτάκης για αντίπαλο, είναι σαφές. Είναι του χεριού του, είναι εύκολος αντίπαλος γι’ αυτόν. Είναι εκείνος ο οποίος του έστρωσε το χαλί του Μητσοτάκη. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη μετά βαΐων και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, με τους ηλεκτρονικούς και μη πλειστηριασμούς, τα funds, την καταστολή, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, το Μάτι κτλ. Μετά το Μάτι είναι οργιώδεις οι παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και οργιώδης η αναξιοκρατία. Ξεχνάει κανείς που ο Τσίπρας έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με 3 φωτογραφικές τροπολογίες; Αυτό είναι αξιοκρατία; Ή που πλημμεληματοποίησε την έκθεση για το Μάτι που ήταν σε βαθμό κακουργήματος. Και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες» δήλωσε.

«Ο Τσίπρας είναι πολιτικός απατεώνας»

«Δεν τον λέω απλώς ψεύτη τον Τσίπρα, είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας. Για το Μάτι θα έπρεπε να γίνει και εξεταστική και προανακριτική επιτροπή. Ποιος τον εξυπηρέτησε; Ο Μητσοτάκης. Έκανε εξεταστική και προανακριτική; Όχι. Εγώ τότε είχα κάνει μήνυση για κακούργημα στο Μάτι. Πήγε η μήνυση στη Βουλή, δεν έγινε τίποτα. Ποιον διώκει ο Μητσοτάκης; Εμένα. Μου στήνει 3 δικογραφίες τη μέρα. Μου έρχονται βροχή οι δικογραφίες, και για το Μάτι τίποτα. Το δίκασαν σαν δήθεν πλημμέλημα, σαν ατύχημα. Και με την ίδια συνταγή προσπαθούν να δικάσουν για τα Τέμπη», συνέχισε.

Γιατί δεν θέλει ο Τσίπρας κανέναν από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα;

Όπως υπογράμμισε η κ. Κωνσταντοπούλου, «γιατί χρησιμοποίησε ό,τι μπορούσε, όπως στην περίπτωση του Φραπέ που του είπα ότι θα τον πετάξει η οικογένεια Μητσοτάκη σαν στυμμένη λεμονόκουπα. […] με αντίστοιχο τρόπο ο Τσίπρας αυτούς που κάποτε στηρίχθηκε σε αυτούς, τους πετάει σαν στυμμένη λεμονόκουπα, τους εξευτελίζει και τους ταπεινώνει. Δεν έχει κάνει ποτέ debate ο Τσίπρας, δεν μπορεί να σταθεί και γι’ αυτό παραιτήθηκε από τη Βουλή και λέει κάτι βαθύτατα αντιδημοκρατικό: να διαλυθεί η αντιπολίτευση, να παραιτηθούν οι βουλευτές και τότε θα τους δεχθεί. Αλλά ως τι; Είναι μια μεγάλη εξυπηρέτηση στον Μητσοτάκη».

«Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε από τους Υπουργούς του μέχρι και συνεργάτιδα της Μαρέβας» σημείωσε.

«Αν πιάσει 20% ο Μητσοτάκης θα κάνει πάρτι, δεν νομίζω ότι θα το πετύχει».

«Τα δικά μας στοιχήματα έχουν να κάνουν με την κοινωνία, και να αλλάξουμε τη χώρα. Να αλλάξουμε αυτή την εγκληματική οργάνωση γιατί ο κόσμος στενάζει, βιώνει πολύ τραυματικά αυτό που συμβαίνει και βιώνει τραυματικά αυτή την συμπαιγνία: να διαλύεται η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση την ώρα που είναι στην πιο δύσκολη στιγμή του ο Μητσοτάκης. Άρα είναι μία τεράστια εξυπηρέτηση για τον Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε η Πλεύση Ελευθερίας. Είναι εμφανής η συμφωνία που έχουν Μητσοτάκης και Τσίπρας και πάνω και κάτω από το τραπέζι. Είναι οφθαλμοφανής η συμφωνία. Ο Τσίπρας έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο για το Μάτι δεν λέει τίποτε, κατηγορεί όλους τους συντρόφους του, και στην 7η σελίδα επαινεί τον Κων/νο Μητσοτάκη και την κόρη του Ντόρα Μπακογιάννη, που λέει ότι έχει κληρονομήσει το χάρισμα του πατέρα της» σημείωσε.

«Έχουμε τρελαθεί τελείως. Δεν πιστεύω ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης αλλά πιστεύω ότι σίγουρα τον διευκολύνει ο Τσίπρας. Νομίζω ότι θα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης εάν πάρει 20%, δεν νομίζω ότι θα το πιάσει. Είναι σαφές ότι υπάρχει deal. Προσπαθούν να στήσουν έναν δικομματισμό από τα παλιά. Ο κόσμος έχει απορρίψει αυτόν τον δικομματισμό και τον Τσίπρα τον κατακρήμνισε. Και τον Μητσοτάκη το 24», τόνισε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.