Τρεις άνδρες, ηλικίας 28, 30 και 36 ετών, συνελήφθησαν την Τρίτη, 30 Ιουνίου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχή της Αττικής, για -κατά περίπτωση- κατοχή κοκαΐνης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος και ο 36χρονος εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της Τρίτης, ενώ βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Αττικής. Ο 30χρονος, στη θέα των αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, βγήκε από το όχημα και διέφυγε τρέχοντας, ενώ κατά την ακινητοποίησή του έσπρωξε αστυνομικό προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή του. Στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 3.290 γραμμαρίων, τις οποίες κατείχε και για λογαριασμό του 36χρονου και του 28χρονου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κιλά και 290 γραμμάρια κοκαΐνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 1.250 ευρώ, καθώς και έξι κινητά τηλέφωνα.

Όπως σημειώνεται από την αστυνομία, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απειλή, σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα, ενώ σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.