«Έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες. Αυτό που δεν βλέπουμε, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Υπήρξαν παλιότερα τοποθετήσεις ενδεικτικές του κλίματος αυτού, από τον κ. Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός: “ε, τι έγινε με τις μολότοφ”. Να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις μολότοφ».

Αυτά υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο Ertnews radio 105,8, αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, χθες στη Θεσσαλονίκη.

«Αν αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι – πολύ σωστά – θα είχαμε εκραγεί, θα ήμασταν απολύτως καταδικαστικοί και είμαι σίγουρος ότι για πολλές μέρες το ζήτημα θα ήταν νούμερο ένα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό θα είναι το κλίμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή; Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν άραγε κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη; Η λειτουργία του Ρουβίκωνα, μπορεί να γίνει ανεκτή με τη δικαιολογία “δεν πειράζει, είναι αριστεροί ακτιβιστές;”», διερωτήθηκε.

«Δεν μπορεί», προσέθεσε, «να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή. Υπάρχει αδιατάραχτη λειτουργία της Δημοκρατίας μας από το 1974 και μετά. Δεν μπορεί ό,τι συνέβαινε πριν από 50, 70, 80 χρόνια να είναι δικαιολογία για να ακολουθεί κανείς τέτοιες πρακτικές που σκοτώνουν τελικά ανθρώπους», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Υπογράμμισε ακόμη ότι ακραίες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία με τέτοιου είδους επιθέσεις. «Υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που “εγκληματική οργάνωση” ανεβάζουν την κυβέρνηση, “καμόρα” την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δεν τιμούν προφανώς τα κόμματα που έχουν μια τέτοια ρητορική, αλλά δεν είναι και ενδεικτικά ενός σύγχρονου, δημοκρατικού, ευρωπαϊκού κράτους. Είναι σημάδια καθυστέρησης».

Αναφερόμενος στις χθεσινές ανακοινώσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρόοδο στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι η νέα αίτηση για καταβολή των επιδοτήσεων που θα παρουσιαστεί τον Ιούλιο, θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, καθώς έχει γίνει διασύνδεση των σχετικών αρχείων του κράτους. «Η καινούργια δήλωση θα συντελέσει και στην παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων που υπήρχαν όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή των δηλώσεων. Έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν διασφαλίζεται μόνο η διαφάνεια στην καταβολή των πόρων», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Πλέον, το σύστημα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Έχουμε συνδυασμό του εκσυγχρονισμού του συστήματος με ένα κοινωνικό πρόσημο. Πέρυσι, με τους ελέγχους που έγιναν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου, υβριδικού συστήματος καταβολής των ενισχύσεων, εξοικονομήθηκαν 160 εκατ. ευρώ. Αυτά τα χρήματα δίνονται φέτος επιπλέον σε πραγματικούς παραγωγούς. Πήγαν σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς, που είδαν τις επιδοτήσεις τους να αυξάνονται».

Τέλος, «όταν θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί πλήρως, το σύστημα με τους ηλεκτρονικούς βώλους για τα αιγοπρόβατα και τις δορυφορικές τεχνολογίες, θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα, οι πραγματικοί παραγωγοί θα παίρνουν περισσότερα. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η ουσία αυτής της μεταρρύθμισης με το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία», κατέληξε