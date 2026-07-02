Η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε για μια δύσκολη εμπειρία που έζησε στην εφηβεία της, όταν το σπίτι της οικογένειάς της είχε γίνει στόχος τρομοκρατικής επίθεσης. Όπως ανέφερε, το περιστατικό αυτό άφησε έντονο αποτύπωμα πάνω της και επηρέασε τον ύπνο της για πολλά χρόνια.

Η τραγουδίστρια, κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ, Γιώργου Βουλγαράκη, έκανε σχετική ανάρτηση την Τετάρτη 1η Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την είδηση του θανάτου της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειάς της.

Πιο αναλυτικά, η Παυλίνα Βουλγαράκη έγραψε στο Instagram: «Λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια. Όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια. Όταν άκουσα 8 μπαμ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στον Λυκαβηττό μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται. Πήρα στη αγκαλιά μου τη αδερφή μου που μόλις λίγους μήνες είχε γεννηθεί και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει; Ας μην ξανά κοιμηθώ ποτέ να. Να μην χρειαστεί να μάθω».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έγραψε και μερικούς από τους στίχους του κομματιού της: «Προσπαθώ να μην γίνω μίσος. Προσπαθώ να γίνω αγάπη. Κι από τον σπόρο που σπείρατε ίσως. Να γίνω λουλούδι που ανθίζει με δάκρυ. Πέρασαν σας λέω τα χρόνια. Πέρασαν και ξύπνια αιώνια. Κοιμίζω με χάδια τα μίση. Μην μου γυρίσει και κάνω κακό. Ψάχνω ένα αστέρι να αποκοιμηθώ να φύγω σε ήσυχα μέρη μακριά από εδώ. Εκεί που η εκδίκηση είναι να αγαπώ».