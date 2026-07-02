Συγκλονίζει η εξομολόγηση ενός πατέρα από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές όταν βρήκε τον 3χρονο γιο του χωρίς τις αισθήσεις του στην οικογενειακή πισίνα. Ο μικρός, Ελάιτζα Στίβεν, βγήκε από το σπίτι της οικογένειας στο Μπλάκγουντ το Σάββατο και πνίγηκε στην πισίνα της αυλής, σύμφωνα με διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης που δημιούργησαν οι συγγενείς του.

Ο πατέρας του, Μάικλ Στίβεν, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρισκόταν στην κουζίνα και «έπαθε σοκ» μόλις αντιλήφθηκε πως η πίσω πόρτα του σπιτιού ήταν ανοιχτή. Μαζί με τη σύζυγό του, Σάντρα «Σάντι» Σέβλιν, έτρεξαν αμέσως στην πίσω αυλή και αντίκρισαν, όπως έγραψε, «το χειρότερο θέαμα που μπορεί να δει ένας γονιός». Ο Ελάιτζα βρισκόταν μπρούμυτα στην πισίνα, ακίνητος, με μπλε χείλη και χωρίς σφυγμό.

«Αυτές οι εικόνες θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μου», έγραψε ο Στίβεν, ο οποίος είναι αστυνομικός και βετεράνος του στρατού. «Δεν ήμουν αρκετά γρήγορος. Απέτυχα. Θα περνάω κάθε μέρα ανακαλώντας αυτές τις στιγμές στο μυαλό μου», πρόσθεσε.

Ο πατέρας άρχισε αμέσως να κάνει θωρακικές συμπιέσεις στο παιδί, ενώ οι διασώστες έφτασαν στο σπίτι μέσα σε δύο λεπτά από τη στιγμή που η σύζυγός του κάλεσε το 911. Ο 3χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο. Ωστόσο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν, καθώς το οίδημα στον εγκέφαλό του ήταν ιδιαίτερα σοβαρό.

«Μέσα στις επόμενες ημέρες θα χάσουμε το γλυκό μας αγόρι. Ακόμα κι αν κατάφερνε με κάποιο θαύμα να επιβιώσει, δεν θα είχε καμία ποιότητα ζωής», έγραψε ο πατέρας. Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του μικρού Ελάιτζα.

«Αν έχουμε τη δυνατότητα να γλιτώσουμε έναν άλλο γονιό από αυτόν τον πόνο, θα κάνω ό,τι μπορώ. Και ο Ελάιτζα θα το ήθελε κι αυτός», ανέφερε. Ο Μάικλ Στίβεν περιέγραψε τον γιο του ως μια «γλυκιά και ευγενική ψυχή», προσθέτοντας ότι ήταν ένα καλοσυνάτο παιδί με ένα τεράστιο χαμόγελο που φώτιζε κάθε χώρο.

«Θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου αναρωτώμενος τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Τι θα κατάφερνε ο Ελάιτζα και πώς θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο», έγραψε. Κλείνοντας την ανάρτησή του, απηύθυνε μήνυμα προς όλους τους γονείς, τονίζοντας ότι μόλις δέκα λεπτά αρκούν για να αλλάξουν μια ζωή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Μην θεωρείτε ποτέ τίποτα δεδομένο. Αγκαλιάστε τα παιδιά σας. Αγκαλιάστε τα περισσότερο και πιο σφιχτά. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα είναι η τελευταία φορά», κατέληξε.