Το τελευταίο «αντίο» στον Μιχάλη Μόσιο θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ενώ η οικογένειά του έκανε γνωστή και την επιθυμία της για όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως «Ταμτάκος», πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Την είδηση είχε ανακοινώσει ο γιος του την Τετάρτη, μέσα από συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.

Με νέα δημοσίευση την Πέμπτη, ο γιος του ενημέρωσε ότι η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί, στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Παράλληλα, ανέφερε πως, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεά σε φιλοζωική οργάνωση, καθώς μια τέτοια πράξη θα ήταν κάτι που θα χαροποιούσε ιδιαίτερα τον Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα ζώα.

Πιο αναλυτικά, ο γιος του Μιχάλη Μόσιου σημείωσε: «Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου μας πατέρα, Μιχάλη Μόσιου, θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεά προς τη φιλοζωική οργάνωση Adopt a paw today. Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση και τη στήριξή σας».