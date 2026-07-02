Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του δήμου Ηρακλείου Kρήτης σύμφωνα με όσα καταγγέλλει μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών, 8 και 11 ετών αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας και όπως μεταδίδει το cretalive.gr ο 58χρονος που νοικιάζει σπίτι στην οικογένεια, ενοχλημένος από τις φωνές των παιδιών, φέρεται να μπούκαρε στην οικία ενώ απουσίαζε η μητέρα και να επιτέθηκε στο μικρότερο, 8 ετών.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο αλλά και επιχείρησε να το πνίξει με ένα μαξιλάρι.

Αν και η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορούσε στα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της διατάραξης κοινής ησυχίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 8χρονου, με τον συλληφθέντα να παίρνει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στον 58χρονο είναι: απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων.