«Θέλω να πάω διακοπές» ήταν η πρώτη ατάκα του Γιώργου Λιάγκα στην έναρξη της σημερινής του εκπομπής «Το Πρωινό». Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής στάθηκε στη διάθεση των συνεργατών του στο πλατό, με αφορμή και το αυριανό φινάλε του «Πρωινού».

Πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «”Το Πρωινό αύριο” κλείνει τον κύκλο του. Η εκπομπή αυτή κλείνει τον κύκλο της και κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του ή στο σπίτι του ή στις διακοπές του. Όπου θέλει ο καθένας, το θέμα είναι να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Άψυχους σας βλέπω. Γιατί; Άψυχους πολύ. Την κάνω και μόνος μου την εκπομπή. Δεν πειράζει. Αν δεν θέλετε μπορείτε να αποχωρήσετε διακριτικά. Μια μέρα έχει μείνει, αλλά σας βλέπω ότι έχετε έρθει εδώ και είστε σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν το δείχνετε ότι είστε χαρούμενοι. Σας βλέπω, δεν πειράζει. Καλό είναι να βγάζουν οι άνθρωποι τα πραγματικά τους συναισθήματα».

Σημειώνεται ότι το «Πρωινό» ρίχνει αυλαία την Παρασκευή 3 Ιουλίου, με τον Γιώργο Λιάγκα να αφήνει να εννοηθεί πως η εκπομπή ολοκληρώνει οριστικά την πορεία της στον ΑΝΤ1.