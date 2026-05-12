Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε ένα σχόλιο με νόημα μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό». Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 είπε ότι δεν αποκλείει η φετινή σεζόν να είναι η τελευταία του στην τηλεόραση, ξεκαθαρίζοντας όμως πως ο ίδιος φροντίζει πάντα να ζητά το απαραίτητο μπάτζετ για την εκπομπή του και για τους συνεργάτες του.

Πιο αναλυτικά ανέφερε: «Εγώ που έχω κάνει 30 χρόνια μία πορεία στη τηλεόραση. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση. Mπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω. Πραγματικά θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια, μπορεί όντως να είναι η τελευταία μου χρονιά. Είμαι σε μία θέση, που εκτός από το να μιλάω για τα δικά μου οικονομικά, δεν μιλάω για τα οικονομικά των συνεργατών μου, δεν ξέρω πόσα παίρνετε. Ειλικρινά σας μιλάω. Όμως μπορώ να πω ότι “παιδιά, για να γίνει αυτή η εκπομπή, το budget, το minimum που πρέπει να ‘ναι για να βγάζει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα να είναι αυτό!”. Tο έχω κατακτήσει μετά από 30 χρόνια δουλειάς, να μπορώ να διεκδικώ ένα αξιοπρεπές budget για τους ανθρώπους που θα δουλεύουν δίπλα μου. Κατάλαβες; Κάποιοι παρουσιαστές δεν το κάνουν».