Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο Ατζούν Ιλιτζαλί μετά τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη του ελληνικού Survivor στη Δομινικανή Δημοκρατία, ένα περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού από το γόνατο και κάτω.

Ο ιδιοκτήτης της Acun Medya, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη νίκη της ομάδας του, Hull City A.F.C., απέναντι στη Μίλγουολ στη Βρετανία, δεν έκρυψε τη βαθιά του στεναχώρια για όσα συνέβησαν στο camp του παιχνιδιού.

«Το μυαλό μου είναι εκεί»

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί ανέφερε χαρακτηριστικά πως, παρά τη χαρά για τη νίκη της ομάδας του, η σκέψη του βρίσκεται αποκλειστικά στον τραυματισμένο παίκτη και στην κατάσταση που βιώνει η παραγωγή στον Άγιο Δομίνικο.

«Είμαι επίσης πολύ λυπημένος απόψε. Υπήρξε ένα πολύ ατυχές ατύχημα στη Δομινικανή Δημοκρατία, στο camp της Ελλάδας. Το μυαλό μου είναι συνεχώς εκεί. Πρέπει να φύγω επειγόντως για τον Άγιο Δομίνικο μέσα στις επόμενες ώρες», δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο τραυματισμός του Έλληνα διαγωνιζόμενου έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την παραγωγή, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης.

«Ένας από τους Έλληνες διαγωνιζόμενούς μας είχε δυστυχώς ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Οι προσευχές και η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντικές για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

«Το ότι έζησε είναι θαύμα» λέει ο πατέρας του παίκτη

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι αποκαλύψεις του πατέρα του νεαρού παίκτη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τις δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα.

Όπως περιέγραψε, ο γιος του τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στη θάλασσα για ψαροντούφεκο, όταν διερχόμενο σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές τον χτύπησε με τις προπέλες.

«Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι, ενώ το άλλο έχει σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο. Έχασε πάρα πολύ αίμα μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει εκεί. Το ότι έζησε είναι πραγματικά θαύμα», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, συγγενικά πρόσωπα του παίκτη αναμένεται να ταξιδέψουν άμεσα στον Άγιο Δομίνικο, προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό του.