Βαρύ πένθος για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα προκαλεί η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλου, ενός εκ των ιδρυτών της ελληνικής εταιρείας γυναικείας ένδυσης Toi&Moi και μέχρι πρότινος διευθύνοντος συμβούλου της.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια η εταιρεία μέσα από επίσημη ανακοίνωση στον λογαριασμό της στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ενός ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με την πορεία και την ανάπτυξη της Toi&Moi επί δεκαετίες.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.

Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5».

Η πορεία της Toi&Moi από το 1988 μέχρι σήμερα

Η Toi&Moi ιδρύθηκε το 1988 ως κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία στον χώρο της γυναικείας μόδας και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά fashion brands.

Το πρώτο κατάστημα άνοιξε το 1991 στο Περιστέρι, ενώ ακολούθησε η επέκταση στην Ερμού το 1996, σε ένα από τα πιο εμπορικά σημεία της Αθήνας. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 η εταιρεία ξεκίνησε συνεργασία με το βρετανικό brand Topshop, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Τη δεκαετία του 2000 η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν εντυπωσιακή, με νέα καταστήματα σε Αθήνα και περιφέρεια, αλλά και διεθνή επέκταση. Το 2007 άνοιξε το πρώτο κατάστημα στη Βηρυτό, ενώ το 2009 η Toi&Moi έκανε δυναμική είσοδο στο περίφημο Dubai Mall, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στον κόσμο.

Τα επόμενα χρόνια η εταιρεία συνέχισε την ανάπτυξή της με νέα σημεία πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο, επενδύοντας παράλληλα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 2022 ενίσχυσε περαιτέρω την online παρουσία της, δίνοντας έμφαση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και στην digital στρατηγική της.

Ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές προσωπικότητες πίσω από την επιτυχία της εταιρείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μετατροπή της Toi&Moi σε ένα από τα πλέον ισχυρά ελληνικά brands στον χώρο της μόδας.