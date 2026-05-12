Η Ρεάλ Μαδρίτης περιμένει Παναθηναϊκό ή Βαλένθια στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague και σύμφωνα με τη Marca δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν.

Η «βασίλισσα» πήρε την πρόκριση με το 3-1 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, σε μια σειρά στην οποία δεν είχε στη διάθεσή της τον Ταβάρες λόγω τραυματισμού. Ένα πρόβλημα που δεν έχει ξεπεράσει ο σέντερ της Ρεάλ και το οποίο θα τον κρατήσει εκτός Final Four.

Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρει η Marca σε σχετικό ρεπορτάζ και προσθέτει πως δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ούτε ο Λεν, ο οποίος ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ του ισπανικού Μέσου το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο για τη Ρεάλ, καθώς με τους Ταβάρες και Λεν εκτός δράσης θα έχει μόνο έναν διαθέσιμο σέντερ για το Final Four, τον Γκαρούμπα.

Ο Ταβάρες έχει κατά μέσο όρο 9.6 πόντους και 6.6 ριμπάουντ σε 39 παιχνίδια φέτος στη EuroLeague, ενώ ο Λεν μετράει 3 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 23 συμμετοχές.