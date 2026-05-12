Προχώρησε τις συζητήσεις για τις πρώτες μεταγραφές

Σε πελάγη ευτυχίας πλέον στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα όμως έχει πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Όχι τώρα, εδώ και καιρό, έχοντας προχωρήσει τις συζητήσεις με κάποιους μεταγραφικούς στόχους, χωρίς να έχει διαρρεύσει το παραμικρό μέχρι στιγμής για τα ονόματα. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου έχει άψογη συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς, έχουν αποφασίσει εδώ και καιρό το τι θέλουν να κάνουν στη μεταγραφική περίοδο και κάποιους από τους στόχους θα κλείσουν σύντομα. Δεν θα χάσουν καθόλου χρόνο οι κιτρινόμαυροι στη μεταγραφική περίοδο, θα έχουν ολοκληρώσει τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ όσο το δυνατόν πιο νωρίς.

Τον ήθελε και η Ρόμα

Την προηγούμενη εβδομάδα οι Ισπανοί αναφέρθηκαν στον Χαβιέρ Ριμπάλτα και στο ενδιαφέρον της Εσπανιόλ, στην ΑΕΚ όμως δεν ανησυχούσαν. Ο Ισπανός θα παραμείνει κανονικά στη θέση του, είναι ξεκάθαρο εδώ και πολύ καιρό αυτό, με τον ίδιο να είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ριμπάλτα το περασμένο καλοκαίρι ήταν και στη λίστα της Ρόμα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, τελικά όμως προτιμήθηκε ο Ρίκι Μασάρα, ο οποίος μετράει αντίστροφα πλέον για την αποχώρησή του. Και το γεγονός ότι υπήρχε και υπάρχει ενδιαφέρον από Ισπανία και Ιταλία επιβεβαιώνει ότι το βιογραφικό του Ριμπάλτα δεν είναι τυχαίο. Είναι υπεραπαραίτητος για την ΑΕΚ.

Τα είπαν Μεντιλίμπαρ και παίκτες

Η απώλεια του πρωταθλήματος βάζει αρνητικό πρόσημο στη φετινή σεζόν του Ολυμπιακού, στα αποδυτήρια του οποίου έκαναν μια μεγάλη συζήτηση για τις δύο αγωνιστικές που απομένουν. Τόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο και οι παίκτες ξέρουν πως δεν πρέπει να χαθεί η 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και για να έχουν ελπίδες θα πρέπει να κάνουν δύο νίκες. Αν δεν τις κάνουν, τότε το κλίμα θα γίνει ακόμη πιο βαρύ για κάποιους και αυτό θα έχει και συνέπειες, καθώς είναι θέμα γοήτρου για τους ερυθρόλευκους, πέρα φυσικά από το οικονομικό κομμάτι, το να συμμετέχουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Το παίρνει πάνω του ο Μαρινάκης

Ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώνεται η σεζόν για τον Ολυμπιακό δεν είναι φυσικά αυτός που είχε στο μυαλό του ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο πρόεδρος των ερυθρόλευκων πίστευε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως πίστευε επίσης ότι κάποιοι θα έδιναν περισσότερα από όσα έδωσαν, θα έκαναν καλύτερη σεζόν. Αυτό δεν έγινε και τώρα ήρθε η ώρα για αποφάσεις και κάποιες εξ αυτών θα είναι… σκληρές, δύσκολες. Θα παρθούν όμως, όπως συμβαίνει πάντα, με στόχο η ομάδα να επιστρέψει δριμύτερη τη νέα σεζόν. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα πάντως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις, δυσάρεστες για τον κόσμο, σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις.

Σύντομα διαθέσιμος ο Μοντεστό

Εξαιρετικά αβέβαιο, όπως γράφουν στην Ιταλία, είναι το μέλλον του Φρανσουά Μοντεστό στη Γιουβέντους. Ο Γάλλος, πρώην του Ολυμπιακού, προσελήφθη ως τεχνικός διευθυντής στη Μεγάλη Κυρία αλλά δεν είχε βαρύτητα ο λόγος του κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι πιθανό να αποχωρήσει. Ο Μοντεστό ήταν επιλογή του -επίσης Γάλλου- Νταμιέν Κομολί που είναι ο CEO των μπιανκονέρι και για τον οποίο υπάρχει δυσαρέσκεια από την ιδιοκτησία του κλαμπ. Η αποχώρηση του Κομολί, η απομάκρυνσή του δηλαδή, είναι αρκετά πιθανή και σε μια τέτοια περίπτωση η μπάλα θα πάρει και τον Μοντεστό.

Τι άλλο να πει η Euroleague;

Την απάντηση της Euroleague στο βίντεο που έστειλε με διαιτητικές αποφάσεις στα ματς με τη Βαλένθια περιμένει ο Παναθηναϊκός και… την πήρε. Ο ορισμός των Γιαβόρ και Νέντοβιτς για το πέμπτο παιχνίδι, έχοντας ήδη σφυρίξει σε άλλα δύο της σειράς, αποτελεί ακόμη ένα μήνυμα της λίγκας προς τους πράσινους και συγκεκριμένα προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όταν είσαι έξαλλος με δύο διαιτητές, κάνεις ολόκληρο χαμό για αυτούς, στέλνεις βίντεο για τις αποφάσεις τους και τους βλέπεις να ορίζονται για το παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση, μπορείς εύκολα να καταλάβεις τι κλίμα επικρατεί.