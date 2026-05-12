Ο κόουτς Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός οκτώ παίκτες στο σύνολο.

Εκτός από τον Τάσο Μπακασέτα, που έμεινε off όπως και με την ΑΕΚ, μη διαθέσιμοι για τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό θα είναι και οι Κάτρης, Σάντσες, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Στην αποστολή του Ισπανού κόουτς για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός συμπεριελήφθη ο Ερνάντες που εξέτισε την ποινή του. Οι εκλεκτοί για τον Παναθηναϊκό: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.