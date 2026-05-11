Ο τραυματισμός ενός παίκτη του Survivor προκάλεσε την αναστολή της μετάδοσης του reality από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ, με την ταυτότητα του παίκτη να παραμένει ακόμα άγνωστη.

Η εταιρεία που έχει την παραγωγή του Survivor, η Acun Medya, που είναι ανήκει στον γνωστό Τούρκο παραγωγό Ατζούν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως ο τραυματισμός έγινε εκτός πλαισίου του παιχνιδιού.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR. Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό.

Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.