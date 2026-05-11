Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ο χωρισμός μιας συγγραφέα με τρεις γάτες, καθώς έδιωξε το αγόρι της όταν αντιλήφθηκε ότι τη βρίσκει ανυπόφορη το ChatGPT.

Η Lindsey Hall, που γράφει για διατροφικές διαταραχές και θέματα ψυχικής υγείας, εξιστόρησε πως όλα ξεκίνησαν μια μέρα που έμεινε από μπαταρία το κινητό της και αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το λάπτοπ του συντρόφου της.

Μιλώντας στη New York Post, παραδέχτηκε ότι έψαξε επίτηδες τις συνομιλίες του αγοριού της με το ChatGPT, γνωρίζοντας ότι παραβιάζει την ιδιωτικότητά του.

«Παραβίασα την ιδιωτική του ζωή. Δεν έπρεπε ποτέ να διαβάσω αυτά που διάβασα… Ναι, αλλά αν διάβαζες αυτά που είδα εγώ, θα έλεγες το ίδιο;», είπε, αποκαλύπτοντας τα μηνύματα που βρήκε.

Το αγόρι της έγραφε ότι προβληματιζόταν από την ασυμφωνία χαρακτήρων, τις εμμονές της, την τεράστια προσοχή που έδινε στις τρεις γάτες της σε συνδυασμό με την έλλειψη φίλων, αλλά και πως δεν ένιωθε πλέον ερωτευμένος μαζί της.

«Από αυτά που διαβάζω, είναι ανυπόφορη… Καλύτερα να χωρίσεις», απάντησε η τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που εξόργισε τη Lindsey Hall.

«Να μιλούσε σε άνθρωπο για την προσωπική του ζωή, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά σε ρομπότ;… Ναι, είναι αλήθεια όλα αυτά, όπως και ότι παραβίασα την ιδιωτικότητά του. Αυτό δεν αλλάζει όμως ότι με παρουσίασε με τέτοιο τρόπο που με βρήκε ανυπόφορη ακόμη και ένα ρομπότ», είπε στη New York Post.

Η ιστορία της έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και η συντριπτική πλειοψηφία την κατακρίνει, κάτι που την εξοργίζει περισσότερο, με αποτέλεσμα να αναρωτιέται: «Μα καλά, ούτε ένας δεν συμφωνεί μαζί μου;», προαναγγέλλοντας επιπλέον περισσότερες αποκαλύψεις στο μέλλον.