Ένας 23χρονος ταξιδιώτης που έχει καταφέρει κάτι εξαιρετικά σπάνιο — να επισκεφθεί όλες τις χώρες του κόσμου — προκαλεί συζητήσεις με τις απόψεις του για τους πιο υπερεκτιμημένους και «ενοχλητικούς» προορισμούς που έχει συναντήσει στα ταξίδια του.

Ο λόγος για τον Luca Pferdmenges, ο οποίος μέσα από τα ταξίδια του έχει αποκτήσει τεράστια απήχηση στα social media, καταγράφοντας εμπειρίες από κάθε ήπειρο και συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Μιλώντας στη Daily Mail, ο νεαρός ταξιδιώτης προχώρησε σε μια λίστα προορισμών που θεωρεί υπερεκτιμημένους, βάζοντας σε αυτήν χώρες όπως η Αίγυπτος, η Γαλλία, οι Μαλδίβες, ο Μαυρίκιος και οι Σεϋχέλλες, αλλά και αρκετά νησιά της Καραϊβικής, τα οποία —όπως υποστηρίζει— έχουν χάσει σε αυθεντικότητα λόγω του μαζικού τουρισμού.

Η Ελλάδα στη λίστα των χωρών που «αποφεύγει»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Luca Pferdmenges αναφέρεται και στην Ελλάδα, την οποία συγκαταλέγει μεταξύ των προορισμών που, κατά τη γνώμη του, οι ταξιδιώτες θα μπορούσαν να αποφύγουν, μαζί με άλλες δημοφιλείς ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Όπως επισημαίνει, θεωρεί ότι υπάρχουν δεκάδες λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί στην Ευρώπη που προσφέρουν πιο «αυθεντική» εμπειρία.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε για την Αίγυπτο, την οποία χαρακτήρισε ως τον πιο «ενοχλητικό» προορισμό από όσους έχει επισκεφθεί, λόγω της έντονης τουριστικής πίεσης και της εμπειρίας που, όπως λέει, επηρεάζεται από τον υπερπληθυσμό επισκεπτών.

Από την άλλη πλευρά, ξεχωρίζει χώρες που θεωρεί υποτιμημένες, όπως το Ουζμπεκιστάν, τη Μιανμάρ και αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι εκεί βρίσκει πιο αυθεντικές εμπειρίες και χαμηλότερο κόστος ταξιδιού.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο Μπουτάν και τη Μιανμάρ, τις οποίες θεωρεί από τα πιο όμορφα αλλά λιγότερο γνωστά μέρη που έχει επισκεφθεί.

Οι δηλώσεις του έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να διαφωνούν, ειδικά με την κριτική του προς δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ελλάδα και η Αίγυπτος, υποστηρίζοντας ότι η εμπειρία κάθε ταξιδιώτη εξαρτάται από τις περιοχές και τον τρόπο που ταξιδεύει.

Όσον αφορά την Ευρώπη, αναφέρει ότι πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο και η Φρανκφούρτη του δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας, ενώ ξεχωρίζει χώρες όπως το Μαυροβούνιο και η Σλοβενία ως υποτιμημένους αλλά ιδιαίτερα όμορφους και οικονομικούς προορισμούς.

Στη λίστα με τις αγαπημένες του χώρες περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Μεξικό, τη Βραζιλία, το Ισραήλ, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Πορτογαλία και την Αυστρία.

Ωστόσο, όταν μιλά για πόλεις, ξεχωρίζει ξεκάθαρα τη Λισαβόνα, την οποία χαρακτηρίζει ως την αγαπημένη του στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι τον κερδίζει η αισθητική, η ενέργεια και η ποιότητα ζωής της — σε σημείο που δεν αποκλείει να ζήσει εκεί στο μέλλον.