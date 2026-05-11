Προβάδισμα 10,6% έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της ALCO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, μία διαφορά που έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 22,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, ενώ τρίτη πολιτική δύναμη αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση με 8%.

Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7%, ενώ «χαμηλές πτήσεις» πραγματοποιεί η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό 5,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο 3,4%, ενώ οριακά εκτός Βουλής μένουν η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη με 2% και η Νέα Αριστερά με 1%. .

Την ίδια στιγμή, υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο αγγίζει το 19%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:

το 7% δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει,

το 10% απαντά «αρκετά πιθανό»,

το 8% δηλώνει «λίγο πιθανό»,

ενώ το 71% αναφέρει πως δεν θα το επέλεγε «καθόλου».

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της δημοσκόπησης σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Ειδικότερα:

το 65% απαντά ότι δεν θα ψήφιζε «καθόλου» ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού,

το 15% δηλώνει «λίγο» πιθανό να το στηρίξει,

το 11% απαντά «αρκετά»,

ενώ το 4% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε «πολύ» πιθανό.

Η έρευνα καταγράφει έντονη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, καθώς το 72% θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά κράτος δικαίου στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, το 78% εκτιμά ότι οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ μόλις το 17% πιστεύει ότι υπάρχει ισονομία. Ως βασικότερα εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου, οι πολίτες αναδεικνύουν τη διαφθορά, τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και την αδυναμία εφαρμογής των νόμων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια ψήφου ενόψει των επόμενων εκλογών. Η ψήφος διαμαρτυρίας φαίνεται να υπερισχύει της ανάγκης για πολιτική σταθερότητα, με ποσοστά 61% έναντι 36%, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια σημαντικής μερίδας της κοινωνίας.

Παράλληλα, το 48% των πολιτών δηλώνει ότι βασικό κριτήριο για την επιλογή κόμματος αποτελεί η διαφάνεια, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε ζητήματα θεσμών και αξιοπιστίας σε σχέση με την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων.