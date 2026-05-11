«Εδώ έχουμε έναν ωμό εκβιασμό εκ μέρους της Ryanair προς το ελληνικό δημόσιο και πρέπει να υπάρξουν ανάλογες αντιδράσεις», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open και την εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες”, με φόντο τα περί κλεισίματος της βάσης της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη.

Εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για πρακτικές που ασκούν πίεση προς τη χώρα με στόχο την εξασφάλιση ειδικών όρων και τιμών, υπονομεύοντας – όπως είπε – τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ελλάδας στον τομέα των αερομεταφορών και του τουρισμού.

Σημείωσε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα κρατήσει ψηλά στην ατζέντα του το συγκεκριμένο θέμα και αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση που κατέθεσε με τη Βουλευτή Ράνια Θρασκιά σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει η παύση δραστηριοτήτων της Ryanair στους περίπου 250 εργαζόμενους της.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα και κάλεσε την κυβέρνηση να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

«Ο τρόπος με τον οποίο αφήνουμε την όποια εταιρεία να δημιουργεί, λίγο καιρό πριν από την τουριστική σεζον, τέτοια κρίση, επηρεάζει και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και μας απασχολεί πολύ όλους ως κοινωνία. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει», επισήμανε.