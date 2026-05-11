Με μια τιμή της τάξεως των 38 χιλιάδων ευρώ μπορεί κανείς να απολαύσει ένα «ταξίδι ζωής», με θεραπείες στο spa του «Guerlain» και απολαμβάνοντας γεύσεις δια χειρός του βραβευμένου με πολλά αστέρια Michelin, σεφ Yannick Alléno.

Εκατόν σαράντα χρόνια μετά την αποκάλυψη των πρώτων πολυτελών τρένων του, των περίφημων Wagon lits και Wagon restaurants, το θρυλικό Orient Express ξεκινά ένα πρωτοφανές νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, αυτή την φορά όμως στη θάλασσα.

Το «Orient Express Corinthian», το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό σκάφος στον κόσμο, διασχίζει πλέον τη Μεσόγειο, βγαίνοντας από το ναυπηγείο στο Saint Nazare της Γαλλίας, πριν από λίγες μέρες και με περισσότερα από πέντε ταξίδια, εκ του συνολικού αριθμού, υπόσχεται σε όσους το επιλέξουν να γνωρίσει τις ελληνικές ομορφιές, ανάμεσα στους υπόλοιπους προορισμούς της Μεσογείου, με απόλυτο class.

Αθήνα, Πάρος, Μύκονος, Σκόπελος, Σκιάθος και Κωνσταντινούπολη έναντι 44 χιλιάδων ευρώ μετά φόρων για μια επταήμερη μοναδική εμπειρία, 8 ημέρες με σταθμούς στην Κέρκυρα, το Φισκάρδο, την Πύλο, την Μονεμβασιά την Ύδρα και την Αθήνα έναντι 38,500 ευρώ.

Όπως και κρουαζιέρα από Αθήνα, στην Πάρο την Νάξο, τη Σάμο την Κρήνη (Τσεσμέ) και τελικό προορισμό την Κωνσταντινούπολη έναντι 38,500 μετά φόρων είναι κάποιες από την εναλλακτικές της εταιρείας μύθου που δοξάστηκε μέσα από το αστυνομικό μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι και όχι μόνο.

Το «Corinthian» διαθέτει 54 εξαιρετικά εξοπλισμένες σουίτες, που ενσωματώνουν την κληρονομιά του Orient Express σε ένα πλωτό καταφύγιο φινέτσας και απαράμιλλης πολυτέλειας. Και με κάθε μια από τις σουίτες του να προσφέρουν πανοραμική θέα στη θάλασσα.

Σχεδιασμένο ως ένα πλωτό παλάτι, το γιοτ ενσαρκώνει την καλύτερη γαλλική δεξιοτεχνία, εμποτισμένη με επιρροές από τους πιο εμπνευσμένους πολιτισμούς του κόσμου. Από περίπλοκα γυάλινα έργα μέχρι επιμελημένες συλλογές τέχνης, με τον κάθε χώρο να είναι σχεδιασμένος για ανακάλυψη.

Στο «τιμόνι» της δημιουργίας του «Corinthian» ως Αρχιτέκτονας και Καλλιτεχνικός Διευθυντής, βρίσκεται ο Maxime D’Angeac που διευθύνει κάθε έργο του με ζήλο και πάθος για τριάντα χρόνια.

Η πολυτέλεια πάνω στο yacht είναι κάτι περισσότερο από αισθητή και δικαιολογεί απόλυτα, σε συνδυασμό και με τις υψηλές υπηρεσίες φιλοξενίας, το κόστος για ένα και μόνο «ταξίδι ζωής», όπως ακριβώς συμβαίνει και με το αντίστοιχο ταξίδι με το τρένο Orient Express.

Κάθε χώρος, κάθε υλικό, κάθε προσεκτικά τοποθετημένη λεπτομέρεια αφηγείται μια ιστορία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα όπου η ιστορία και το design συγκλίνουν, εξασφαλίζοντας ένα αξέχαστο ταξίδι βυθισμένο στον πολιτισμό, την κομψότητα και την τέχνη του ταξιδιού.

Όσο για τις επιλογές που έχει κάποιος ταξιδεύοντας με το «Corinthian» στην Μεσόγειο αλλά και στο Αιγαίο και το Ιόνιο είναι πολλές και πάντα με δόσεις φινέτσας και ένα αέρα που αποπνέει κυριολεκτικά κλίμα αριστοκρατικό.

Με πολλά εστιατόρια, μπαρ και lounge, μια πλωτή ιδιωτική μαρίνα, μια βιβλιοθήκη που διαθέτει 1.500 προσεκτικά επιλεγμένα βιβλία για μια λογοτεχνική απόδραση, που διαθέτει και Library Bar με εκλεκτά ποτά, αίθουσα παιγνίων δίπλα στο Speakeasy Bar, γυμναστήριο και στούντιο γιόγκα, και τα δύο με θέα στη θάλασσα, με κορυφαίο εξοπλισμό, εξατομικευμένη καθοδήγηση, κινηματογράφο 20 θέσεων με βελούδινες καρέκλες Orient Express, όπου εκεί κανείς μπορεί να απολαύσει τις τελευταίες ταινίες ή διαχρονικά κλασικά έργα με τεχνολογία αιχμής και ιδιωτικές κρατήσεις για μια καθηλωτική εμπειρία.

Ακολουθώντας δε τα πρότυπα των παλαιών κρουαζιερόπλοιων που έκαναν υπερατλαντικά ταξίδια το «Corinthian» διαθέτει ένα σπα 4.200 τετραγωνικών μέτρων που φέρει την υπογραφή του κορυφαίου Οίκου «Guerlain» με πολυτελείς θεραπείες, tepidarium και γαλήνιους χώρους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα, τον ήλιο και τον αλμυρό αέρα για απόλυτη αναζωογόνηση, αλλά και ένα άκρως εντυπωσιακό ανδρικό κουρείο με την ονομασία «Le Barbier», για τους κυρίους με κορυφαίες υπηρεσίες styling μαλλιών, κούρεμα, περιποίηση γενειάδας και στεγνώματος με πιστολάκι, όλα με εκπληκτική θέα στη θάλασσα.

Όσο για το γαστρονομικό πρόγραμμα στο πλοίο είναι τόσο ποικίλο όσο και εξαιρετικό, προσφέροντας μια σειρά από επιλογές για να ικανοποιήσει κάθε ουρανίσκο και με την υπογραφή του βραβευμένου με πολλά αστέρια Michelin, σεφ Yannick Alléno.