Το χρυσό μετάλλιο στο επετειακό 50ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο Ανδρών – Γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μάλιστα δεν έχασε ούτε γύρο στην θριαμβευτική της πορεία δείχνοντας ότι είναι πιστή στο ραντεβού της με τις διακρίσεις.

Στην πορεία της μέχρι τον τελικό ξεπέρασε το εμπόδιο των Ιζιλ Ζαφερ (Τουρκία), Πόλε (Κροατία) και Πέρισιτς (Σερβία) επικρατώντας με 2-0.

Στον μεγάλο τελικό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε την Μαρτον από την Ουγγαρία. Η παράσταση, όμως ήταν για έναν ρόλο και με εμφατικό τρόπο η Μαρεντάκη πήρε την νίκη.

Αρχικά επικράτησε με 16-6 στον πρώτο γύρο και στην συνέχεια με 29-5 δίνοντας αφορμή στην ελληνική αποστολή να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.

Πολύ κοντά στα μετάλλια έφτασαν ακόμα δύο Έλληνες πρωταθλητές. Ο Αποστόλης Παναγόπουλος και Μελίνα Γεωργίου έφτασαν κυριολεκτικά μια ανάσα από την κατάκτηση μεταλλίου, ολοκληρώνοντας την πορεία τους στα προημιτελικά του θεσμού.