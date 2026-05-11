Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολή αιτήσεων από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final Four της Euroleague, με τη συμμετοχή να φτάνει σε υψηλά επίπεδα όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 6.387 αιτήσεις σε σύνολο 7.500 διαρκείας, αριθμός που ξεπερνά κάθε προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία.

Παράλληλα η ΚΑΕ ενημέρωσε πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, μετά την οριστικοποίηση των διαθέσιμων εισιτηρίων.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας για την προμήθεια εισιτηρίων του Final 4.

Συνολικά κατατέθηκαν 6.387 αιτήσεις επί συνόλου 7.500 κατόχων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής και ξεπερνά κάθε προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία για Final Four.

Τις επόμενες ημέρες και κατόπιν οριστικοποίησης του συνολικού αριθμού καθώς και των κατηγοριών των εισιτηρίων που θα διατεθούν από τη EuroLeague, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους που δικαιούνται να προχωρήσουν σε αγορά εισιτηρίου.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο μας για τη συνεχή και δυναμική στήριξή του».