Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι στην Allwyn Arena για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ύψωσε το κασκόλ του μαζί με τους 30.000 οπαδούς που κατέκλυσαν τις εξέδρες.

Μπορεί να πούλησε τις μετοχές στον Μάριο Ηλιόπουλο το καλοκαίρι του 2024, ο «Τίγρης» όμως είναι πάντα δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα και δίνει το παρών σχεδόν σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.

Δεν θα μπορούσε, επομένως, να απουσιάζει από την Allwyn Arena στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς με νίκη η ΑΕΚ θα είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το κλίμα από νωρίς ήταν πάρα πολύ καλό στη Νέα Φιλαδέλφεια και η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή πριν την έναρξη, με την ΠΑΕ να έχει μοιράσει 30.000 κασκόλ και τους οπαδούς των «κιτρινόμαυρων», συμπεριλαμβανομένου του Μελισσανίδη, να τα υψώνουν λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, δημιουργώντας μια πολύ όμορφη εικόνα.