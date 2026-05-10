Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στην Allwyn Arena για την 4η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, με τους γηπεδούχους να καίγονται για τη νίκη.

Η Ένωση είναι στην 1η θέση και στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που κοντράρονται στο Καραϊσκάκη, οπότε υπό προϋποθέσεις μπορεί να πανηγυρίσει από σήμερα (10/5) την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν μόνο τη νίκη ενώ οι «πράσινοι», από την άλλη πλευρά, θα παίξουν για το γόητρο και περιμένουν το τέλος της σεζόν για να προχωρήσουν σε αλλαγές στον πάγκο και στο ρόστερ.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κουντούρης, Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη.