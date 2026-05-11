Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι ανοιχτοί για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με το ESPN.

«Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι ανοιχτοί σε τηλεφωνικές επαφές και προσφορές για τον δύο φορές MVP Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενόψει του NBA Draft Combine, με περισσότερες από έξι εβδομάδες να απομένουν μέχρι το Draft» αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεποτάζ.

Μάλιστα στελέχη άλλων ομάδων στο NBA πιστεύουν ότι σε ένα πιθανό trade θα παίξει μεγάλο ρόλο το ποιους προορισμούς προτιμά ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο, που δικαιούται επέκταση συμβολαίου τετραετούς διάρκειας και ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων, την 1η Οκτωβρίου, εάν παραμείνει στους Μπακς ή έξι μήνες μετά τη μετακόμισή του σε νέα ομάδα.

Ο Έλληνας σταρ φέτος είχε 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ σε 36 παιχνίδια, χάνοντας αρκετά ματς ταλαιπωρούμενος από τραυματισμούς.