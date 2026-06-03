Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του, μιλώντας ανοιχτά για το αβέβαιο τηλεοπτικό τοπίο της επόμενης σεζόν. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στις μεγάλες περικοπές που γίνονται στα μπάτζετ των εκπομπών, λόγω της μετατόπισης της διαφημιστικής δαπάνης προς το διαδίκτυο, ενώ παραδέχτηκε πως ούτε ο ίδιος γνωρίζει αν θα βρίσκεται στην τηλεόραση τη νέα χρονιά.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αρχικά ανέφερε: «Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά γιατί έχει αποφασιστεί, δεδομένου ότι πολύ μεγάλο ποσό διαφήμισης φεύγει απ’ την τηλεόραση και πάει στο διαδίκτυο, να γίνει μια δραματική μείωση σε μπάτζετ εκπομπών. Κάτι το οποίο υφίσταται και ο ομιλών για την εκπομπή αυτή εδώ. Ακόμα και εγώ είμαι σε μία πρωτοφανή θέση να είναι 3 Ιουνίου και πραγματικά, αν με ρώταγες τώρα “Γιώργο, τι θα κάνεις του χρόνου;”, θα σου έλεγα οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να είμαι εκτός τηλεόρασης. Είμαι σε μία θέση που δεν ξέρω πραγματικά αν θα έχω εκπομπή του χρόνου ή αν δεν θα έχω. Είμαι σε συζητήσεις με το κανάλι, προφανώς είμαι. Υπάρχει θέληση και απ’ τις δύο πλευρές, αλλά λύση δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Και πραγματικά, είμαι και σε μία δυσάρεστη θέση να μην μπορώ να κοιτάξω στα μάτια αυτούς εδώ τους ανθρώπους, θεωρώντας ότι τους κοροϊδεύω, και να τους πω ευθέως “προχωράμε, δεν προχωράμε, μένετε, δεν μένετε”. Δεν αποφασίζω εγώ, αποφασίζει και ένα κανάλι πάνω από μένα, έτσι;».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει εδώ και που ζω κι εγώ, και που πιστεύω ότι είμαι και ένα κομμάτι ιστορίας της τηλεόρασης δηλαδή, και το ζω, το ζουν κι άλλες εκπομπές. Και θα το ζήσουν κι άλλες. Κι άσε πέντε-έξι ηλιθίους και κακούς ανθρώπους που υπάρχουν δυστυχώς στην τηλεόραση να γελάνε και να λένε ρεπορταζάκια “κόβεται, δεν κόβεται” κτλ. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αν φέτος δεν γίνει μείωση σ’ αυτούς, θα γίνει του χρόνου ή θα γίνει σε μερικούς μήνες. Ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος είναι μια κοσμογονία δυσάρεστη για την τηλεόραση. Αυτή είναι μια αλήθεια».