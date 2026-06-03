Ένα σκοτεινό οικογενειακό και δικαστικό θρίλερ έρχεται στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας τριγμούς γύρω από το όνομα του θρύλου της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ. Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται η εφιαλτική καταγγελία μιας επίλεκτης νοσηλεύτριας, η οποία άνηκε για έξι χρόνια στον απόλυτο κύκλο εμπιστοσύνης της οικογένειας, φροντίζοντας καθημερινά τον άσο των αγώνων μετά το τραγικό του ατύχημα, και η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα άγριου βιασμού μέσα στην υπερπολυτελή έπαυλη στο Γκλαντ της Γενεύης, από τον Αυστραλό οδηγό αγώνων Τζόι Μόσον, στενό φίλο του γιου του Σουμάχερ.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του προσωπικού. Η νοσοκόμα, λόγω εξάντλησης και μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, κατέρρευσε και μεταφέρθηκε ντυμένη στο δωμάτιό της. Όπως περιέγραψε η ίδια ξεσπώντας σε κλάματα, ξύπνησε το επόμενο πρωί εντελώς γυμνή, με έντονους πόνους και αίματα στα σεντόνια, χωρίς να θυμάται τίποτα.



Παρά το σοκ, επέλεξε να μην μιλήσει αμέσως στην οικογένεια Σουμάχερ για να την προστατεύσει, αλλά και από τον έντονο φόβο μήπως χάσει τη δουλειά της, καθώς ο θύτης ήταν κολλητός του γιου του αφεντικού της.



Η καταγγέλλουσα υπέστη τελικά ένα διπλό πλήγμα, καθώς απολύθηκε δύο χρόνια αργότερα, γεγονός που την οδήγησε στο να σπάσει τη σιωπή της. Από την πλευρά του, ο Μόσον αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για συναινετική επαφή και ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα φλέρταρε μαζί του.



Ωστόσο, ο εισαγγελέας εντόπισε σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις του, ειδικά με γραπτά μηνύματα όπου ζητούσε συγγνώμη για τον σωματικό πόνο που της προκάλεσε. Η εισαγγελική αρχή πρότεινε την επιβολή ποινής φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ ο δικηγόρος του θύματος έκανε λόγο για μια «μακιαβελική και κακιά» γραμμή υπεράσπισης που προσπαθεί να παρουσιάσει την υπόθεση ως εκδίκηση για την απόλυση.



Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή.