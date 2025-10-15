Ένας Αυστραλός οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε μία από τις νοσοκόμες του Μίκαελ Σουμάχερ σε υπνοδωμάτιο της οικογενειακής έπαυλης του θρυλικού οδηγού της Formula 1, έπειτα από ένα κοκτέιλ πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο κτήμα.

Σύμφωνα με τους Ελβετούς εισαγγελείς, ο οδηγός, στενός φίλος του γιου του Σουμάχερ, Μικ φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στη νοσοκόμα, ηλικίας περίπου 30 ετών, σε υπνοδωμάτιο του σπιτιού στην περιοχή Γκλαν της Ελβετίας, στις 23 Νοεμβρίου 2019. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι τη βίασε δύο φορές, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Ο κατηγορούμενος Αυστραλός, 30 ετών, είχε πρόσβαση στη μεγάλη έπαυλη της οικογένειας Σουμάχερ, όπου εργαζόταν η νοσοκόμα. Η γυναίκα ήταν μέλος της ιατρικής ομάδας που παρείχε συνεχή φροντίδα στον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το σοβαρό ατύχημα που υπέστη κάνοντας σκι το 2013.

Η οικογένεια Σουμάχερ δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση και δεν περιλαμβάνεται στα αρχεία της Εισαγγελίας της περιφέρειας Λα Κοτ.

Ο Αυστραλός υποστήριξε ότι είχε φιλήσει στο παρελθόν τη νοσοκόμα σε ένα κλαμπ στη Γενεύη, ισχυρισμό που η ίδια αρνείται, πριν από τη νύχτα του φερόμενου βιασμού. Το βράδυ του περιστατικού, οι δύο τους συναντήθηκαν ξανά στην αίθουσα μπιλιάρδου της έπαυλης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η νοσοκόμα ένιωσε αδιαθεσία μετά την κατανάλωση βότκας, αφού είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά της, και δεν μπορούσε να σταθεί όρθια, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο πάτωμα. Ένας φυσιοθεραπευτής και ο κατηγορούμενος τη μετέφεραν σε ιδιωτικό δωμάτιο που χρησιμοποιούσε το προσωπικό κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βαρδιών, όπου την έβαλαν στο κρεβάτι «χωρίς να την ξεγυμνώσουν».

Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος, που διέμενε σε διπλανό δωμάτιο, επέστρεψε αργότερα και τη βίασε δύο φορές, ενώ ήταν αναίσθητη. Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση εναντίον του τον Ιανουάριο του 2022.

Ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε στα αρχικά στάδια της έρευνας και ταξίδεψε από την Αυστραλία για να ανακριθεί, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι η υπόθεση ενδέχεται να μην προχωρήσει, καθώς ο άνδρας δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και μήνες.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το ατύχημα που υπέστη κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις το 2013, το οποίο του προκάλεσε σοβαρότατες εγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο οικογενειακό του σπίτι στις όχθες της λίμνης της Γενεύης τον Σεπτέμβριο του 2014.

Η έπαυλη, η οποία κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οικογένειας το 2007, βρίσκεται μέσα σε απομονωμένο χώρο, περιτριγυρισμένη από πυκνό δάσος και ειδικά κατασκευασμένο φράχτη, προσφέροντας απόλυτη ιδιωτικότητα.