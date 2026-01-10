Το Netflix ξεκινά το 2026 με ιδιαίτερα φιλόδοξα σχέδια, ωστόσο μια πρόσφατη διαδικτυακή φήμη γύρω από την πλατφόρμα φαίνεται να έχει προκαλέσει σύγχυση και ερωτήματα.

Την Τετάρτη, το Netflix παρουσίασε το εκτενές πρόγραμμα περιεχομένου του για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει τρεις νέες τηλεοπτικές σειρές από τους δημιουργούς του Stranger Things, Ματ και Ρος Ντάφερ. Ανάμεσα στις αγαπημένες σειρές του κοινού που επιστρέφουν με νέες σεζόν μέσα στη χρονιά συγκαταλέγονται τα Bridgerton, Love is Blind, Tyler Perry’s Beauty in Black, The Hunting Wives, Outer Banks, The Four Seasons, Emily in Paris και Running Point.

Ωστόσο, ένα πρόσφατο tweet σχετικά με μια υποτιθέμενη νέα προσθήκη περιεχομένου ακατάλληλου για ανηλίκους (NSFW) από το Netflix προκάλεσε ερωτηματικά. Συγκεκριμένα, ανάρτηση από τον λογαριασμό @HoopsCrave στην πλατφόρμα X, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, ανέφερε ότι «το Netflix θα προσθέσει περιεχόμενο για ενήλικες τον επόμενο μήνα, κάτω από τη νέα κατηγορία “Netflix After Dark”».

Το ερώτημα που προέκυψε ήταν κατά πόσο η συγκεκριμένη κατηγορία είναι πραγματική. Η απάντηση είναι αρνητική. Όπως μετέδωσε το Netflix Junkie, η πλατφόρμα δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, ενώ ήδη διαθέτει σύστημα ηλικιακής κατάταξης περιεχομένου. Κάτω από την επίμαχη ανάρτηση προστέθηκε, μάλιστα, σχετικό πλαίσιο από αναγνώστες, οι οποίοι διέψευσαν το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το ως «επαναλαμβανόμενη viral φάρσα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λογαριασμός @HoopsCrave, που προχώρησε στην ανάρτηση, αυτοχαρακτηρίζεται ως «παρωδία» στο βιογραφικό του. Μόλις τις τελευταίες ημέρες, ο ίδιος λογαριασμός έχει διαδώσει και άλλες ψευδείς ειδήσεις, όπως ισχυρισμό την Κυριακή 4 Ιανουαρίου ότι «το Spotify θα εισαγάγει νέα λειτουργία που θα παίζει μουσική βάσει της οικονομικής κατάστασης του χρήστη», καθώς και ανάρτηση στις 6 Ιανουαρίου που ανέφερε ότι «το Netflix επαναφέρει την κοινή χρήση κωδικών στις 14 Φεβρουαρίου». Υπενθυμίζεται ότι το Netflix συγκαταλέγεται στις πλατφόρμες που έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα κατά της κοινής χρήσης κωδικών.

Όπως αναφέρει το decider το “Netflix After Dark” δεν ήταν, πάντως, η μοναδική φήμη που διαψεύστηκε αυτή την εβδομάδα σε σχέση με την πλατφόρμα. Οι φίλοι του Stranger Things, μετά το φινάλε της σειράς την περασμένη εβδομάδα, υπέθεσαν ότι θα ακολουθούσε ακόμη ένα επεισόδιο, δημιουργώντας μια θεωρία συνωμοσίας με την ονομασία «Conformity Gate». Αν και νέο επεισόδιο δεν φαίνεται να προγραμματίζεται, ένα ντοκιμαντέρ παρασκηνίων με τίτλο One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.