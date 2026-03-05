Το Κατάρ ανακοίνωσε την άμεση, «προληπτική» απομάκρυνση των κατοίκων γύρω από την αμερικανική πρεσβεία, ύστερα από τα ιρανικά πλήγματα στην περιοχή του Κόλπου.

«Οι αρμόδιες αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ντόχα μέσω X, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των αρχών.