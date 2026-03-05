BEAST

Συναινετικό κλίμα στη Βουλή

Καλημέρα σε όλους. Πέρασα από τη Βουλή χθες για να δω τι θα γίνει με την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση ήταν το συναινετικό κλίμα της τοποθέτησης του πρωθυπουργού. Η στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου ήταν σαφής και αυτό θα γίνεται προσπάθεια να τονίζεται όλο και περισσότερο, δηλαδή να αναδεικνύονται τα μεγάλα και εθνικά και όχι τα κομματικά και μικρά.

Η κυβέρνηση δύναμη σταθερότητας

Αυτό που όμως θέλει περισσότερο ο πρωθυπουργός να περάσει στην κοινή γνώμη και να παγιωθεί ως εικόνα, είναι να εμφανιστεί η κυβέρνηση της ΝΔ ως δύναμη σταθερότητας. Και εκείνος ο πολιτικός φορέας που εγγυάται ασφάλεια και πρόοδο αλλά και εσωτερική νηνεμία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και αυτό κατάλαβα ότι θα είναι και το βασικό μότο της κυβέρνησης και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη από εδώ και πέρα.

Ο πειρασμός των εκλογών

Μου λένε ότι κάποιοι εντός του υπουργικού συμβουλίου υποστηρίζουν ότι σε τέτοιες συνθήκες, ίσως είναι και ο κατάλληλος χρόνος για πρόωρες εκλογές. Όχι βέβαια τώρα, αλλά μόλις ηρεμήσει η κατάσταση, δηλ. είτε αρχές Ιουνίου είτε αρχές Σεπτεμβρίου με το επιχείρημα ότι η ΝΔ είναι η δύναμη σταθερότητας σε περίοδο γενικευμένης ανασφάλειας. Ο πρωθυπουργός όμως μου είπε καλή πηγή δεν θέλει ούτε να συζητάει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο οικουμενικός ελληνισμός

Βέβαια από τη χθεσινή συζήτηση μου έκανε εντύπωση επίσης, και αυτό μου το επεσήμαναν τουλάχιστον τρεις υπουργοί στα πηγαδάκια στους διαδρόμους της Βουλής, ήταν η αναφορά του Κ. Μητσοτάκη στον όρο «οικουμενικός ελληνισμός». Αυτό ειπώθηκε με αφορμή την σημαντική βοήθεια της Ελλάδας στην Κύπρο μια κίνηση που έσβησε τις προ καιρού σκιές λόγω και των διαφωνιών για το καλώδιο. Και αυτό που επίσης επιβεβαιώθηκε είναι πλέον και η καλή σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Και δεν ήταν τυχαία και η έκρηξη του Πρωθυπουργού στην αναφορά του γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πήγε να προστατεύσεις τις βάσεις των Βρετανών και του ΝΑΤΟ, αλλά την Κύπρο.

Συναινετικό κλίμα και στο ΥΠΕΞ

Και από τη Βουλή να πεταχτώ απέναντι στο νεοκλασσικό της Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όπου και στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προήδρευσε της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Έμαθα από βουλευτές της αντιπολίτευσης που ήταν παρόντες πως το κλίμα ήταν πολύ καλό και η συζήτηση άκρως εποικοδομητική. Εκεί ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νίκη, Νέα Αριστερά, αλλά όχι ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε απλώς παρούσα και αποχώρησε διότι έπρεπε να παραστεί ως πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή.

Η οριακή ψηφοφορία

Στο άλλο μέτωπο, είχε σημασία ιδιαίτερη, το γεγονός ότι συγκροτήθηκε στη Βουλή ευρύτερη πλειοψηφία για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές. Έπρεπε να συγκεντρώσει 200 ψήφους και τελικά ψήφισαν υπέρ 201. Η ψηφοφορία είχε στοιχεία θρίλερ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά αποφάσισε να ψηφίσει «παρών» και έπρεπε να υπάρξει η θετική ψήφος και ανεξάρτητων βουλευτών. Τελικά υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και οι ανεξάρτητοι Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Αποστολάκης, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, Μπουρχάν Μπαράν, Αθηνά Λινού, Κυριακή Μάλαμα και οι πρώην Σπαρτιάτες Χάρης Κατσιβαρδάς και Κωνσταντίνος Φλώρος. Όμως, η διάταξη για τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων δεν ψηφίστηκε από 200 βουλευτές, παρά την ρελάνς που επιχείρησε ο Πρωθυπουργός κάνοντας πρόσκληση στον Ν. Ανδρουλάκη να συναινέσει για τρεις μονοεδρικές. Ως εκ τούτου, αφού το ΠΑΣΟΚ είπε όχι, θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες βουλευτικές εκλογές.

Το καλό κλίμα στην Κυβέρνηση

Στα 7 χρόνια διακυβέρνησης κάποιοι σπεύδουν καθημερινώς να ανακαλύπτουν ενδοκυβερνητικές έριδες και αψιμαχίες μεταξύ Υπουργείων. Το δύσκολο μονοπάτι είναι να αναδεικνύεις τις καλές συνεργασίες και το έργο που προωθούν συστηματικά συνάδελφοι Υπουργοί. Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να σταθώ σε δύο ξεχωριστά περιστατικά που μου μεταφέρθηκαν. Πρώτον, χθες στην εκδήλωση Slide2Open Shipping Finance Conference έμαθα πως κατέφθασαν μαζί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αντάλλαξαν εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις όταν ανέβηκαν στο βήμα. Άλλωστε, οι δύο τους συνεργάστηκαν εξαιρετικά στη στάση που κράτησε η χώρα μας στον Κανονισμό του IMO για τη Ναυτιλία. Νωρίτερα, όμως, όπως διάβασα σε σχετική ανάρτηση, ο ΥΠΕΝ είχε συναντηθεί με τη συνάδελφο του υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, για να διανυθούν και τα τελευταία μέτρα μιας διαδρομής 10 και πλέον ετών, ώστε η χώρα μας επιτέλους να αποκτήσει Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Σε συνεχείς επαφές με τον ΣΕΤΕ, τα δύο Υπουργεία είναι πολύ κοντά στο να θέσουν σε διαβούλευση ένα μεγάλο και απαραίτητο για τη χώρα μας έργο.

Δεν παίρνει χαμπάρι ο Πολάκης

Δική του ατζέντα ακολουθεί ο Παύλος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ μιας και στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα είναι κομμένος. Έτσι, ο βουλευτής από την Κρήτη συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να χαράζει δική του ατζέντα ασχέτως αν πλέον δεν τον ακολουθεί κάνεις. Ψιλά γράμματα θα μου πείτε για τον βουλευτή από την Κρήτη. Μόνο που αυτή τη φορά, η ανάρτησή του για τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal προκάλεσε ένα ακόμη «έμφραγμα» στην Κουμουνδούρου. Το να βαφτίζεις μια εγκληματική επίθεση ως ξέσπασμα απόγνωσης ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια θα έλεγα ότι είναι μία λεκτική ασυδοσία για να το πω όσο κομψά μπορώ. Το «άδειασμα» και η ρήξη με την πλατεία Κουμουνδούρου ήρθε άμεσα από τον Κώστα Ζαχαριάδη, με τον εκπρόσωπο Τύπου να δηλώνει ότι «αυτό δεν είναι Αριστερά, ας κατεβάσει την ανάρτηση». Ορθά και κοφτά. Και όπως έμαθε η στήλη, εκτός από τον Κώστα ζαχαριάδη έγιναν συστάσεις και από το κόμμα, προς τον Παύλο Πολάκη ο οποίος δεν μπαίνει σε καλούπια και έχει τη δική του κοσμοθεωρία όσον αφορά την τιμωρία.

Η μεσοβέζικη λύση και η μη συναίνεση

Το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης άδειασε τον Παύλο Πολάκη για την ανάρτησή του αναφορικά με την επίθεση και τον ξυλοδαρμό του CEO εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια θετική κίνηση. Βέβαια, μεσοβέζικη. Η ουσία είναι πως ο Παύλος Πολάκης παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ και τα περί προοδευτικής συνεργασίας που ευαγγελίζεται η Χαριλάου Τρικούπη η ηγεσία της οποίας αρνείται ακόμη και τη συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και δικαίωμά τους να το θέλουν αυτό. Άλλωστε όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης η ΝΔ ζητά αυτοδυναμία. Όμως -όπως και να το κάνουμε- το ΠΑΣΟΚ που αρνείται τη συναίνεση και για την αναθεώρηση πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα αν «πιστεύει ότι οι μεγάλες αλλαγές θα γίνουν πράξη με την υπογραφή ποιανών; Του κ. Βελόπουλου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Πολάκη, αν είναι στη Βουλή;».

Η στιχομυθία Βελόπουλου – Φλώρου

Στο ελληνικό Κοινοβούλιο ισχύει ένας απαράβατος κανόνας: αν βαρεθείς, μάλλον είσαι σε λάθος κτίριο. Και θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό όπου η κόντρα κρατάει χρόνια. Την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στο βήμα και άρχισε να μιλάει για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής στο εφετείο, στα πίσω έδρανα είχαμε μονομαχία, όχι στο Ελ Πάσο, αλλά στη δεξιά πολυκατοικία. Πρωταγωνιστής του επεισοδίου ο Κυριάκος Βελόπουλος ενώ στον δεύτερο ρόλο ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην Σπαρτιάτης, Κωνσταντίνος Φλώρος. «Δες τον, δες τον, εκεί στα πίσω έδρανα κρύβεται», άρχισε να σχολιάζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ενώ συνέχισε λέγοντας, «Γλείψε, γλείψε, κάτι θα μείνει», αφήνοντας αιχμές για το φλερτ του με την Νέα Δημοκρατία όπως μου είπε άνθρωπος που ήταν μπροστά. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, σηκώθηκε να αποχωρήσει, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους και στον Κυριάκο Βελόπουλο μια γκριμάτσα μεταξύ αηδίας και χλευασμού. Η απάντηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ήταν απ’ αυτές που μας έχει συνηθίσει. Ένα υποτιμητικό «Άι πήγαινε από εδώ, ρε». Η κόντρα η συγκεκριμένη κρατάει χρόνια από την εποχή του πατέρα του Κωνσταντίνου Φλώρου εκτός βέβαια αν ο Κυριάκος Βελόπουλος λειτούργησε ως παραπονεμένος. Το «γλείψε, γλείψε» ίσως ήταν η μετάφραση του: «Γιατί τρέχεις πίσω από την Νέα Δημοκρατία, ενώ εδώ θα σε είχα στα ώπα ώπα;».

Η άσκηση Ηνίοχος

Και να πάμε και στα αμιγώς στρατιωτικά. Και όχι μόνο στους Πάτριοτ που είδαμε στην περιοχή της Καρπάθου, αλλά και στις φρεγάτες και στα πολεμικά αεροσκάφη που βρίσκονται στην Κύπρο, αλλά σε μια σημαντική άσκηση που είναι σε εξέλιξη, την Ηνίοχος της Πολεμικής Αεροπορίας που εξελίσσεται από την περασμένη Δευτέρα και θα διαρκέσει έως τις 23 Μαρτίου. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές διακλαδικές, πολυεθνικές ασκήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και λόγω των γεγονότων έχει ιδιαίτερη σημασία.

Μάχη για τους συνέδρους

Εκτός από τα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουμε και εσωτερικά ζητήματα και να περάσω στο ΠΑΣΟΚ όπου μαθαίνω πως γίνεται μάχη για τον έλεγχο των συνέδρων, ενόψει του συνεδρίου στα τέλη του μήνα. Οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 15 Μαρτίου και στο παρασκήνιο εξελίσσεται μεγάλος ανταγωνισμός για ποια πλευρά θα ελέγξει τους περισσότερους. Μαθαίνω ότι το προβάδισμα έχει η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη και αυτό το βρίσκω λογικό καθώς στους μηχανισμούς η προεδρική ομάδα είναι «άπαικτη», αλλού πάσχει. Πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το κλίμα αποδυνάμωσης που καταγράφεται για τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ενώ ενισχύονται οι Παύλος Γερουλάνος και Άννα Διαμαντοπούλου.

Οι περιοδείες Τσίπρα

Και να πάω και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει τις περιοδείες του ανά την επικράτεια για να οργανωθεί ουσιαστικά το νέο κόμμα, με όχημα βέβαια την εκδήλωση του βιβλίου του «Ιθάκη». Ο νέος σταθμός είναι το προσεχές Σάββατο η Κοζάνη με τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνει ένα ακόμα βήμα στην προσπάθειά του για επαναφορά στο πολιτικό σκηνικό ως κεντρικός παίκτης. Μου είπαν ότι και για την συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται κινητοποίηση και μάλιστα αυτή τη φορά, εν αντιθέσει με τις εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη και Γιάννενα, αυτή θα γίνει το απόγευμα.

Το δίπλωμα του Λοβέρδου

Στον κόσμο της μουσικής οι μάνατζερ τρέχουν από δήμο σε δήμο και από περιφέρεια σε περιφέρεια για να «κλείσουν» ημερομηνίες που αφορούν δικά τους καλλιτεχνικά σχήματα. Μία καθημερινή μάχη για να καταφέρουν να κλείσουν τους ανθρώπους τους οποίους εκπροσωπούν. Όπως με ενημέρωσε άνθρωπος της πιάτσας, ένα νέο σχήμα άρχισε να αυτοπροτείνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το δίδυμο; Νάντια Καραγιάννη και Ανδρέας Λοβέρδος. Από τη μία, η Νάντια Καραγιάννη – μια πραγματικά σπουδαία φωνή με ένσημα ετών στο πάλκο και παλιούς, ισχυρούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ και η οποία για όσους δεν γνωρίζουν είναι αδερφή του Μπάμπη Τσέρτου. Από την άλλη ο Ανδρέας Λοβέρδος ο οποίος την ώρα που η Μέση Ανατολή φλεγόταν, τα τύμπανα του πρώην υπουργού πήραν φωτιά. Και ο λόγος είναι ότι έδωσε εξετάσεις για το δεύτερο πτυχίο στα ντραμς. Ποτέ βέβαια δεν είναι αργά για μία δεύτερη καριέρα και αυτό του το δίνω. Ξεπερνά την γνωστή εικόνα του πολιτικού που δεν θέλει να τσαλακώνει την κοινοβουλευτική του καριέρα και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί όπου ένας λάθος μπορεί να είναι αυτοκτονικό.

Η Naval Construction πήρε το ιστορικό Ambassadeur στην Σωκράτους

Οριστική πλειοδότρια στον διαγωνισμό που πραγματοποίησε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την αξιοποίηση του ακινήτου επί της οδού Σωκράτους 65-67 αναδείχθηκε η Nova Constructions. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη σύγχρονων οικιστικών ακινήτων και ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, πλειοδότησε με προσφορά στα 53.000 ευρώ. Με βάση τη σχετική απόφαση του e-ΕΦΚΑ, η δεσμευτική προσφορά της εταιρείας πληροί τους όρους της διακήρυξης, η οποία προέβλεπε την εκμίσθωση του ακινήτου υπό τον όρο υλοποίησης ενός επενδυτικού προγράμματος, ύψους κατ’ ελάχιστον 20 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την ανακατασκευή και τη μετατροπή του κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον 3 αστέρων. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το 1980 στο ακίνητο λειτουργούσε το ξενοδοχείο α’ κατηγορίας «Ambassadeur». Επικεφαλής της Naval φέρεται να είναι ο πρώην γ.γ. του ΕΟΤ, Πάνος Λειβαδάς.

Έσοδα 1,5 δισ. ευρώ από τα ακίνητα στο Ελληνικό

Από τα στοιχεία που βλέπω και βασιζόμενος και στα οικονομικά αποτελέσματα της Lamda, «διαβάζω» ότι το Ελληνικό περνά σε φάση όπου οι αριθμοί λειτουργούν ως «ψήφος εμπιστοσύνης» πριν ακόμη παραδοθούν τα βασικά του τοπόσημα. Από την έναρξη του έργου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ στο οικιστικό κομμάτι της συνοικίας, Little Athens, έχει ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί το 85% των 671 κατοικιών. Η εικόνα αυτή, πέρα από τη σημασία της για το ταμείο της Lamda, ερμηνεύεται στην αγορά ως ένδειξη ότι το project έχει περάσει από τη φάση της «μεγάλης υπόσχεσης» στη φάση της υλοποίησης, σε μια περίοδο που η ζήτηση για ποιοτικό, νέας κατασκευής απόθεμα παραμένει υψηλή. Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι η προπώληση κατοικιών δεν είναι το μόνο πεδίο όπου «γράφονται» επιδόσεις για τη Lamda. Στο λιανεμπόριο, που θεωρείται κομβικός πυλώνας για την ταυτότητα του Ελληνικού ως προορισμού, οι εμπορικές μισθώσεις προχωρούν με συμφωνίες σε επίπεδο Heads of Terms (HoT), δηλαδή με προσυμφωνημένες βασικές αρχές πριν τις τελικές συμβάσεις. Μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί HoT για το 70% της συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και για το 77% του GLA στη Riviera Galleria.

Τα νέα γραφεία του Προκοπίου στη Γλυφάδα

Μια ακόμη επένδυση υψηλού προφίλ στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων της παραλιακής ζώνης με πληροφόρησε φίλος μου από τα νότια προάστια ολοκληρώθηκε στην παραλία της Γλυφάδας. Πίσω από αυτήν βρίσκεται και πάλι ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε και δημιουργήθηκε νέο συγκρότημα γραφείων σε όμορο κτίριο με το ξενοδοχείο Antonopoulos, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια o εφοπλιστής έχει αγοράσει σειρά ακινήτων. Με κορωνίδα βέβαια στα νότια προάστια την εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης. Το νέο κτίριο αποτελεί ένα project που έρχεται να προστεθεί στο ευρύτερο κύμα αναβαθμίσεων και αλλαγών χρήσεων στη νότια Αθήνα, καθώς μεγάλοι επενδυτές και εταιρείες αναζητούν σύγχρονους χώρους με καλύτερες προδιαγραφές, προσβασιμότητα και προοπτική υπεραξιών. Ο Προκοπίου σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει αποκτήσει και ένα ακόμα οικόπεδο στην παραλία της Γλυφάδας, απέναντι από τα γραφεία της εταιρείας του Dynacom.

Η ΕΖΑ έφερε τη δημοφιλέστερη ισπανική μπύρα στον κόσμο

Μια κίνηση που ενισχύει το «διεθνές ράφι» της στην ελληνική αγορά μπύρας έκανε η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ). Με αυτόν τον τρόπο διευρύνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Mahou San Miguel και εντάσσει τη San Miguel στο χαρτοφυλάκιό της από τον Μάρτιο του 2026, με αποκλειστική διανομή. Στην πράξη, η συμφωνία προσθέτει στο portfolio της εταιρείας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ισπανικά brands, που όπως με πληροφορούν πρόκειται για την κορυφαία σε εξαγωγές ισπανική μπύρα παγκοσμίως. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι οι συνεργασίες αποκλειστικής διανομής λειτουργούν ως εργαλείο διεύρυνσης της δραστηριότητας της εταιρείας, χωρίς να απαιτούν παραγωγικές επενδύσεις, δίνοντας στην ΕΖΑ τη δυνατότητα να καλύψει περισσότερα σημεία κατανάλωσης και περισσότερους καταναλωτές μέσα από το δίκτυό της.

Το deal της τελευταίας στιγμής για τη Μαρία Αγγελικούση

Ο όμιλος Angelicoussis, υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Μαρία Αγγελικούση, προχώρησε σε μια κίνηση που ουσιαστικά «κλειδώνει» μελλοντικά έσοδα. Κλείνοντας εγκαίρως μακροχρόνια ναύλωση για πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο, λίγο πριν η αγορά απογειωθεί εξαιτίας της έντασης και της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Πολύ μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοιο, τύπου VLCC, Maran Arete, με μεταφορική ικανότητα 319.000 dwt, κατασκευής 2016, συμφωνήθηκε να ναυλωθεί για πέντε χρόνια στην ελβετική εμπορική εταιρεία Mercuria, έναντι ημερήσιου ναύλου 55.000 δολαρίων. Με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της συμφωνίας αναμένεται να υπερβεί τα 100 εκατ. δολάρια μέχρι τη λήξη της, που τοποθετείται το 2031. Η συγκεκριμένη κίνηση αποδίδεται ως η πρώτη συμφωνία τόσο μεγάλης διάρκειας που «γράφτηκε» μέσα στο τρέχον ανοδικό κύμα της αγοράς. Η έντονη μεταβλητότητα φαίνεται και από το γεγονός ότι την Παρασκευή πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, οι ναύλοι για VLCC είχαν ήδη ξεπεράσει τα 200.000 δολάρια την ημέρα, ενώ μεσίτες μιλούν τις τελευταίες ημέρες για θεωρητικές τιμές-ρεκόρ πάνω από 400.000 δολάρια, χωρίς όμως να υπάρχουν επιβεβαιωμένες συναλλαγές σε αυτά τα επίπεδα.

Ανοίγει φτερά με 15 εκατομμύρια επενδύσεις ο Κύκνος

Η γνωστή ντοματοβιομηχανία Κύκνος, αυξάνει όπως μαθαίνω την παραγωγή του. Με επιπλέον επενδύσεις στο εργοστάσιό του. Αρχικά οι επενδύσεις ήταν προγραμματισμένες κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ και στη συνέχεια αποφασίστηκε να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στην αγορά της, έχει καταφέρει υπό τον Αχιλλέα Αγγελόπουλο, ως διευθύνοντα σύμβουλο, να αυξήσει σημαντικά τα μεγέθη της τα τελευταία χρόνια ενισχύοντας τη θέση της στο ράφι σε σχέση με τον βασικό ανταγωνιστή της που είναι η Pummaro.

«Κλείδωσε» το ΣΔΙΤ των 56 εκατομμυρίων για τις αστυνομικές διευθύνσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά των κατασκευών, το ΣΔΙΤ για τις πέντε Αστυνομικές Διευθύνσεις μπαίνει στην τελική ευθεία. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το «πράσινο» φως και οι τελικές υπογραφές θα πέσουν έως το Πάσχα. Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ, η οποία και αναδείχθηκε ανάδοχος ως ο μοναδικός οικονομικός φορέας που υπέβαλε προσφορά. Η συμφωνία προβλέπει ολοκληρωμένο πακέτο υποχρεώσεων: από τη μελέτη και την κατασκευή έως τη χρηματοδότηση και την τεχνική διαχείριση των κτιρίων που θα στεγάσουν υπηρεσίες πέντε Αστυνομικών Διευθύνσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 56,8 εκατ. ευρώ. Οι διευθύνσεις είναι στην Πάτρα (Αχαΐας), την Καρδίτσα, τη Βέροια (Ημαθίας), τη Λευκάδα και την Αλεξανδρούπολη (Έβρου).