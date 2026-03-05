Περίπου 70 κιλά καλωδίων χαλκού αφαίρεσε από το σιδηροδρομικό δίκτυο ευρύτερα της Θεσσαλονίκης ένας 40χρονος Ρομά που πιάστηκε στα πράσα από φύλακα του ΟΣΕ.

Οι κινήσεις του δράστη έγιναν αντιληπτές από τον φύλακα του ΟΣΕ που κάλεσε άμεσα την Αστυνομία και έτσι στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και τον συνέλαβαν, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος είχε πραγματοποιήσει την ίδια πράξη ακόμη τρεις φορές την περασμένη Κυριακή (1/3).

Όταν μάλιστα οι Αρχές συνέλαβαν τον 40χρονο, φέρεται να τους είπε: «Μόνο 70 κιλά έχω κλέψει, θα με συλλάβετε για 70 κιλά;».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Το πλιάτσικο και οι κλοπές από Ρομά είναι καθημερινό φαινόμενο στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 5/3 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» γι’ αυτό και το Υπουργείο Μεταφορών αποφάσισε την άμεση κατασκευή τοιχίων ύψους τεσσάρων μέτρων σε σημεία-κλειδιά του δικτύου. Τα πρώτα τοιχία θα κατασκευαστούν στο Ζευγολατιό, στη Θήβα και στο Θριάσιο, ακριβώς δίπλα από καταυλισμούς Ρομά.