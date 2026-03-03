Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται από τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη 3/3 ένας άνδρας που εντοπίστηκε στην περιοχή της Διαλογής της Θεσσαλονίκης να αφαιρεί καλώδια του ΟΣΕ. Τον δράστη εντόπισε φύλακας του ΟΣΕ.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών ο άνδρας όπως μεταδίδει το ERTNews επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης προέβη στην ίδια ενέργεια τρεις φορές στις 1/3/2026.

Συνολικά αφαίρεσε καλώδια χαλκού περίπου (70) κιλών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σακίδιο πλάτης, γάντια, καπέλο και ένας κόφτης.