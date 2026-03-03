Τουλάχιστον 42 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και 104 τραυματίστηκαν στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια των μαχών με το Πακιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA), καθώς η στρατιωτική σύρραξη μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εισήλθε στην έκτη ημέρα της.

Το Αφγανιστάν δήλωσε ότι κατέλαβε ένα ακόμα πακιστανικό φυλάκιο στην περιοχή του Κανταχάρ, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες μεταξύ των άλλοτε συμμάχων και πλέον αντιπάλων βρίσκονται «σε πλήρη εξέλιξη».

«Στις απώλειες αμάχων περιλαμβάνονται θύματα από έμμεσα πυρά σε διασυνοριακές συμπλοκές, καθώς και από αεροπορικές επιδρομές», ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά είναι «προκαταρκτικά».

Η σύρραξη -η χειρότερη των τελευταίων ετών μεταξύ των δύο χωρών- πυροδοτήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά από πλήγματα των Ταλιμπάν σε πακιστανικές εγκαταστάσεις. Η κίνηση αυτή φέρεται να έγινε, σύμφωνα με το Reuters, ως απάντηση στη στοχοποίηση μαχητών εντός του αφγανικού εδάφους από το Πακιστάν.

Το Αφγανιστάν υποστηρίζει ότι οι πακιστανικές δυνάμεις έβαλαν κατά αμάχων, κατηγορία την οποία το Ισλαμαμπάντ αρνείται κατηγορηματικά.

Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ έχει εξαπολύσει πυραύλους αέρος-εδάφους κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ταλιμπάν την τελευταία εβδομάδα. Μάλιστα, για πρώτη φορά έβαλε απευθείας κατά της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, με την κατηγορία ότι προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν ορμώμενοι από το αφγανικό έδαφος.

Και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι έχουν εξοντώσει δεκάδες στρατιώτες του αντιπάλου και έχουν προκαλέσει βαριές ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Το πρακτορείο Reuters δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να επαληθεύσει αυτούς τους αριθμούς από ανεξάρτητες πηγές.