Το κατά πόσο μπορεί να είναι νόμιμη η δολοφονία ενός ξένου ηγέτη, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν από τα κοινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αναλύουν σε άρθρο τους οι New York Times. Όπως σημειώνουν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο με μια αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του μακροχρόνιου ανώτατου ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ενώ ο πόλεμος στο σύνολό του έχει καταδικαστεί ευρέως ως παράνομος από επικριτές που επισημαίνουν την έλλειψη εξουσιοδότησης από το Κογκρέσο ή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η δολοφονία του Αγιατολάχ εγείρει συγκεκριμένα νομικά ζητήματα.

Είναι εξαιρετικά σπάνιο για μια χώρα να σκοτώνει σκόπιμα και ανοιχτά τον ηγέτη μιας άλλης κυρίαρχης χώρας – ακόμη και κατά τη διάρκεια νομικά αδιαμφισβήτητων πολέμων. Ως αποτέλεσμα, το ζήτημα έχει τεθεί σπάνια. Ένα πολύ σπάνιο προηγούμενο συνέβη τον Μάρτιο του 2003, όταν η κυβέρνηση Μπους προσπάθησε να σκοτώσει τον Σαντάμ Χουσεΐν στην αρχή του πολέμου στο Ιράκ, μια σύγκρουση που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο – αλλά η αεροπορική επιδρομή δεν πέτυχε τον στόχο της.

Όταν του ζητήθηκε μια λεπτομερής περιγραφή των νομικών απόψεών του επί του θέματος, ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο πρόεδρος Τραμπ «άσκησε την εξουσία του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων για να υπερασπιστεί το προσωπικό και τις βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή». Περιέγραψε δεκαετίες παρανομιών από την πλευρά του Ιράν, αλλά δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη δολοφονία του ηγέτη του.

Τι έχει συμβεί;

Οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ και το Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκίνησαν από κοινού έναν πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου με μια αιφνιδιαστική επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, σκοτώνοντας τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ, έναν σκληροπυρηνικό σιίτη κληρικό και ηγέτη του Ιράν για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Η CIA παρακολουθούσε τις κινήσεις του και μετέφερε τις πληροφορίες για την τοποθεσία του στο Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε την επίθεση που τον σκότωσε, σύμφωνα με αξιωματούχους. Οι δύο χώρες φέρεται να προχώρησαν τα σχέδιά τους για τον πόλεμο, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δόθηκε.

Ποια ήταν η ιδιότητα του Χαμενεΐ;

Ο Αγιατολάχ ήταν πολίτης – δεν ήταν ένστολο μέλος του ιρανικού στρατού – αλλά ήταν επίσης ο ανώτατος ηγέτης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ακριβώς όπως ο Τραμπ είναι πολίτης που είναι επίσης ο αρχηγός του αμερικανικού στρατού. Αυτή η υβριδική ιδιότητα δημιουργεί μια περιπλοκή, σημειώνουν οι New York Times.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι σε καιρό πολέμου, οι στρατιωτικοί διοικητές μιας χώρας είναι νόμιμοι στόχοι. Είναι επίσης γενικά αποδεκτό ότι οι πολιτικοί αξιωματούχοι χωρίς στρατιωτικές αρμοδιότητες -όπως ο υπουργός Υγείας- δεν είναι νόμιμοι στόχοι, εκτός αν συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες.

Η περίπτωση ενός πολιτικού ηγέτη που διοικεί στρατιωτικές δυνάμεις είναι πιο περίπλοκη. Ωστόσο, σύμφωνα με το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων, ένας πολιτικός ηγέτης που ελέγχει το στρατό είναι πιθανό να αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο σε έναν ενεργό πόλεμο, ανεξάρτητα από το αν θεωρείται μέλος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του ή πολίτης που συμμετέχει άμεσα στις εχθροπραξίες, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Τι γίνεται με τους πρώην ηγέτες;

Αναφορές από το Ιράν επισημαίνουν ότι μια αεροπορική επιδρομή σκότωσε επίσης τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013. Με βάση τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται σαφές ότι ήταν πολίτης που δεν συμμετείχε άμεσα στις εχθροπραξίες. Δεν είναι σαφές ποια νομική θεωρία θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η σκόπιμη στοχοποίησή του ήταν νόμιμη.

Πότε ξεκίνησε η ένοπλη σύγκρουση;

Ξεκίνησε με την ίδια την επίθεση που σκότωσε τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ, γεγονός που περιπλέκει το ζήτημα του αν ήταν νόμιμος στρατιωτικός στόχος κατά τη στιγμή της επίθεσης. Σε καιρό ειρήνης, η δολοφονία μέλους ξένου στρατού ή οποιουδήποτε κυβερνητικού αξιωματούχου που δεν εμπλέκεται σε επικείμενη ένοπλη επίθεση θα αποτελούσε φόνο.

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, μια συνθήκη που έχουν επικυρώσει οι ΗΠΑ, ορίζει ότι ένα έθνος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βία στο κυρίαρχο έδαφος άλλου κράτους χωρίς τη συγκατάθεσή του, χωρίς λόγο αυτοάμυνας ή χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ανεξάρτητα από το αν ένα άτομο αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο σύμφωνα με το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων, εάν η ίδια η επίθεση παραβιάζει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η επίθεση αυτή είναι παράνομη», δήλωσε η Ρεμπέκα Ίνγκμπερ, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή Cardozo και πρώην ανώτερη δικηγόρος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Ένα κράτος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη δολοφονία ενός αρχηγού κράτους ξεκινώντας παράνομα μια ένοπλη σύγκρουση».

Υπήρχε «επικείμενη» απειλή;

Για να επικαλεστεί κανείς αυτοάμυνα, ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί να υπάρχει ένοπλη επίθεση. Το εθιμικό διεθνές δίκαιο αποδέχεται ευρέως ότι αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης βίας έναντι επικείμενης απειλής ένοπλης επίθεσης, το οποίο με τη σειρά του θέτει το ερώτημα του τι θεωρείται επικείμενο.

Μετά την επίθεση, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει δύο εκδοχές αυτού του επιχειρήματος. Η μία φαίνεται να βασίζεται σε έναν πολύ ελαστικό ορισμό, ενώ η άλλη φαίνεται να βασίζεται σε κυκλικό συλλογισμό.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στόχος ήταν «να υπερασπιστεί τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις άμεσες απειλές από το ιρανικό καθεστώς». Ωστόσο, δεν υπονόησε ότι το Ιράν βρισκόταν στο πρόθυρα να εξαπολύσει ένοπλη επίθεση πριν από τις επιθέσεις, αλλά είπε ότι θα ήταν απαράδεκτο να του επιτραπεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Τη Δευτέρα, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «υπήρχε σίγουρα μια άμεση απειλή». Είπε ότι οι ΗΠΑ πίστευαν ότι το Ισραήλ επρόκειτο να επιτεθεί στο Ιράν και, αν το έκανε, το Ιράν θα έκανε επίθεση σε αμερικανικές βάσεις, οπότε η χώρα συμμετείχε στην επίθεση του Ισραήλ «προληπτικά, με αμυντικό τρόπο, για να τους εμποδίσει να προκαλέσουν μεγαλύτερες ζημιές».

Έχει σημασία ποια χώρα σκότωσε τον Χαμενεΐ;

Όχι, σύμφωνα με την αρχή της κρατικής ευθύνης, αν οι αναφορές σχετικά με τη λήψη αποφάσεων στα παρασκήνια είναι ακριβείς. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, αν μια χώρα βοηθά εν γνώσει της μια άλλη χώρα να διαπράξει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και οι δύο θεωρούνται ένοχες για την παράνομη πράξη. Με αυτή τη λογική, αν η δολοφονία του Αγιατολάχ ήταν παράνομη και αν οι ΗΠΑ γνώριζαν ή σκόπευαν να τον στοχεύσουν όταν έδωσαν τη θέση του στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ μοιράζονται τη νομική ευθύνη.