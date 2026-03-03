Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε σήμερα ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ έσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τους «γελοίους».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News.

Τα σχόλια του Νετανιάχου έγιναν αφού οι New York Times έγραψαν ότι διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο να οδηγηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε έναν πόλεμο με το Ιράν, ασκώντας προσωπικά επί μήνες πίεση προς αυτή την κατεύθυνση.

Απαντώντας σε αυτόν τον ισχυρισμό, ο Νετανιάχου δήλωσε πως ο Τραμπ «κατανοεί» την απειλή που θέτει το Ιράν και δεν χρειάζεται να πεισθεί.

Αναφερόμενος στο Ιράν και απευθυνόμενος στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου δήλωσε πως η Τεχεράνη είναι «προσηλωμένη στην καταστροφή σας». «Είτε οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν είτε όχι, ο ηγέτης πρέπει να το καταλάβει. Ο Ντόναλντ Τραμπ το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να τον σύρεις σε οτιδήποτε. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό, και αυτό είναι σωστό», δήλωσε.

Το δημοσίευμα των New York Times, οι οποίοι επικαλούνταν πρόσωπα με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων -περιλαμβανομένων Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, διπλωματών, βουλευτών και μελών των υπηρεσιών πληροφοριών-, περιέγραψε την απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν ως σημαντική νίκη του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την προοπτική να πληγούν οι πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Δεκέμβριο, στη διάρκεια επίσκεψής του στην κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα. Δύο μήνες αργότερα, εξασφάλισε ευρύτερη αμερικανική εμπλοκή σε μια εκστρατεία με στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.