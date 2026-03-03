Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν μπορεί να διαρκέσει “κάποιο χρόνο”, αλλά δεν θα διαρκέσει χρόνια».

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that the US and Israel's war against Iran may take ‘some ‌time’ but it will not take years https://t.co/73gXnLlAMQ — Reuters (@Reuters) March 3, 2026

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», δήλωσε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι του Fox News.

Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».

«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.

Μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι ΗΠΑ, οι Ιρανοί «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, υπόγειες, που θα έκαναν τα προγράμματά τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και ατομικών όπλων απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.