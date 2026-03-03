Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν την 38χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στη Θεσσαλονίκη. «Υπήρχαν παντού αίματα, τα παιδιά ήταν τρομαγμένα» επεσήμανε αστυνομικός που βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας.

Ο άνδρας όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 3/3 η εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA» ξυλοκοπούσε τη σύζυγό του για πολλές ώρες, μπροστά στην κουνιάδα της και τα ανήλικα παιδιά τους, απειλώντας τους πως θα σκότωνε τη γυναίκα εάν αποκάλυπτε το περιστατικό ξυλοδαρμού.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση γείτονα και βρήκαν τη γυναίκα στο πάτωμα.

Ένας από τους αστυνομικούς περιέγραψε όσα αντίκρισαν οι Αρχές τη στιγμή που εισήλθαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού λέγοντας: «Η πόρτα του διαμερίσματος ήταν ανοιχτή και έτσι ήταν η γρήγορη επέμβασή μας στο συμβάν. Μόλις εισήλθαμε στο διαμέρισμα αντικρίσαμε το δράστη να έχει το θύμα χτυπημένο κάτω στο πάτωμα. Το θύμα είχε τις αισθήσεις του, δεν μπορούσε όμως να αρθρώσει λέξη ή να μας πει τι συνέβη. Μέσα στο δωμάτιο υπήρχαν και τα ανήλικα παιδιά, τα οποία ήταν μαζί με τη μητέρα τους, την κουνιάδα του θύματος».

«Της είπε άμα μαρτυρήσει ότι το έκανε αυτός θα τη σκότωνε»

«Ήταν καθιστοί κάτω στο πάτωμα, γεμάτοι στο πρόσωπο με αίματα, μώλωπες. Ήταν σε άσχημη, πολύ άσχημη κατάσταση. Πήραμε την κουνιάδα σε διπλανό δωμάτιο να μας μιλήσει, να μας πει το συμβάν πώς έγινε και μας ανέφερε ότι τη χτυπούσε με σίδερα και σκουπόξυλο» επεσήμανε.

«Με το που μας αντίκρισε πάγωσε. Φυσικά δεν μας είπε ότι το έκανε αυτός. Έλεγε ψέματα ότι δεν συνέβη μέσα στο σπίτι για να μην τον συλλάβουμε. Ήταν και αντιδραστικός. Φώναζε, ήθελε να φύγουμε να βρούμε τους δράστες που κάνανε το χτύπημα στη γυναίκα του. Υποστήριξε ότι δεν το έκανε αυτός, ότι έγινε έξω σε διαφορετικό τόπο» είπε μεταξύ άλλων ο αστυνομικός.

«Υπήρχαν παντού αίματα στο πάτωμα, σε όλο το σπίτι. Τα παιδιά ήταν τρομαγμένα, δεν μιλούσαν, ούτε κλαίγανε. Είχαν παγώσει. Μας ανέφερε μετά η κουνιάδα ότι γινόταν όλο το βράδυ. Τη χτυπούσε, δεν την άφηνε να μιλήσει και της είπε άμα βγει ότι θα τη σκοτώσει. Δηλαδή άμα μαρτυρήσει ότι το έκανε αυτός θα τη σκότωνε, δηλαδή αν καθυστερούσαμε θα είχε καταλήξει βέβαια» ανέφερε κλείνοντας.

Η 38χρονη παραμένει στο ΑΧΕΠΑ όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ ο δράστης, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, οδηγήθηκε στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.