Ο οικονομολόγος και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Nίκος Παπανδρέου, παραχώρησε συνέντευξη στην Έλενα Παπαβασιλείου, όπου μίλησε για τον πατέρα του, Ανδρέα Παπανδρέου.

Αναφερόμενος στην πρώτη του ερωτική απογοήτευση στα 14, ο Νίκος Παπανδρέου αποκάλυψε: «Θυμάμαι στην πρώτη μου ερωτική απογοήτευση, όταν είχα χωρίσει με τη φίλη μου ο πατέρας μου με καθοδήγησε λέγοντάς μου “αυτό είναι πολύ καλό, γιατί έζησες. Είναι η πρώτη σου φορά που είχες πάθος στη ζωή” και αμέσως μου άλλαξε τη διάθεση και ήμουν χαρούμενος. Είχε καταλάβει καλά την ψυχολογία μου. Όταν αποφοίτησα από το πανεπιστήμιο του Γέιλ, δεν τον κάλεσα στην τελετή, γιατί πίστευα πως δεν είχε τον χρόνο να έρθει και δεν ήθελα να τον ταλαιπωρώ. Μετά από πολλά χρόνια μου είπε με παράπονο “δεν με κάλεσες” και του απάντησα “γιατί θα ερχόσουν;” και μου απάντησε “προφανώς θα ερχόμουν”. Υπήρχε ένα θέμα επικοινωνίας. Το μετάνιωσα πάρα πολύ που δεν του το είπα, γιατί και αυτός θα ήταν περήφανος και εγώ».

«Πολλές φορές τα θέλω του παιδιού, είναι τα θέλω των γονιών»

«Η Αμερικανίδα μητέρα μου έλεγε πως από μικρός ήμουν υπεύθυνος. Κάθε Σάββατο μας έβαζε και τα τέσσερα παιδιά να καθαρίζουμε το σπίτι. Αν δεν το έκαναν οι άλλοι, το έκανα εγώ. Ήθελα να κάνω υπερήφανους τους γονείς μου. Ήθελα να είμαι σωστός. Αυτό είναι βέβαια πρόβλημα γιατί μπαίνεις στα θέλω των άλλων. Πολλές φορές τα θέλω των γονιών γίνονται τα θέλω των παιδιών», σχολίασε επίσης ο Νίκος Παπανδρέου.

«Ο πατέρας μου δεν έλεγε πρέπει να σπουδάσεις, αλλά το θεωρούσε σχεδόν αυτονόητο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός μου έλεγε πως ήμουν γκρινιάρης και μια μέρα που με είδε στεναχωρημένο με ρώτησε τι έχω και του απάντησα “δεν βλέπω κανένα πρόβλημα που πρέπει να λύσω τις επόμενες δύο εβδομάδες”», συμπλήρωσε.

«Όταν αρρώστησα, η πρώτη διάγνωση ήταν ευτυχώς λάθος»

Ο Νίκος Παπανδρέου αναφέρθηκε επίσης στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε με τον καρκίνο, λέγοντας: «Όταν αρρώστησα, η πρώτη διάγνωση ήταν ευτυχώς λάθος γιατί μου είπαν πως δεν έχω πολύ χρόνο μπροστά μου. Είδα τότε πώς ζούσαν οι άνθρωποι με το ίδιο πρόβλημα με εμένα, όταν έκαναν χημειοθεραπείες. Στη Γαλλία είχαν ένα προχωρημένο σύστημα υγείας και είπα ότι πρέπει να το έχουμε και στην Ελλάδα. Όπως πολύ σημαντικά είναι και τα θέματα ψυχικής υγείας. Μικρός πίστευα πως αν έχεις θέματα ψυχικής υγείας δεν ήσουν δυνατός, δεν μπορούσα να το καταλάβω».