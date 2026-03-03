Με τη στήριξη των φιλάθλων του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό, την Κυριακή (08/03, 19:00), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Η διοίκηση των «Πρασίνων» ήρθε σε συμφωνία με την πλευρά των Βοιωτών και εξασφάλισε τις προβλεπόμενες θύρες που παραχωρούνται στους φιλοξενούμενους φιλάθλους. Ως εκ τούτου, το «τριφύλλι» αναμένεται να έχει δυναμική παρουσία στις εξέδρες της Λιβαδειάς.

Συνολικά διατέθηκαν 2.500 εισιτήρια για τις ανάγκες των φίλων του Παναθηναϊκού, δίνοντας τη δυνατότητα σε σημαντικό αριθμό οπαδών να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας σε ένα παιχνίδι αυξημένης σημασίας, στην προσπάθεια που καταβάλλει για την εξασφάλιση θέσης στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.