Ο Ιταλός δημοσιογράφος Μίρκο Ντι Νατάλε επανήλθε με νέο δημοσίευμα σχετικά με το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, αποκαλύπτοντας πως στη μεταγραφική λίστα της «Μεγάλης Κυρίας» προστέθηκε και το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, άνθρωποι της ιταλικής ομάδας παρακολούθησαν από κοντά τόσο τις δύο αναμετρήσεις με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League, όσο και τον αγώνα πρωταθλήματος στις Σέρρες, προκειμένου να αξιολογήσουν την αγωνιστική εικόνα των δύο ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, ο Ιταλός ρεπόρτερ επισημαίνει ότι η συνολική αποτίμηση των δύο Ελλήνων από πλευράς Πειραιωτών υπερβαίνει τα 55 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για ποσό της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ για τον Τζολάκη και 30 εκατ. ευρώ για τον Μουζακίτη.

Ωστόσο, από την πλευρά του Ολυμπιακού προκύπτει ότι οι απαιτήσεις είναι σαφώς υψηλότερες, ειδικά για τον Έλληνα τερματοφύλακα, του οποίου η αξία φέρεται να τοποθετείται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και άνω.