Η εταιρεία BEWISE ανακοινώνει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του έτους 2025, μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και ανάπτυξη.

Κύρια Στοιχεία:

Η BEWISE σημείωσε μια εντυπωσιακή αύξηση τζίρου κατά 50% , αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών της.

, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών της. Η ομάδα της BEWISE συνεχίζει να μεγαλώνει, προσελκύοντας ταλαντούχους επαγγελματίες που συμβάλλουν στην επιτυχία της εταιρείας, έτσι έκλεισε το 2025 με 93 άτομα στο δυναμικό της.

Οι ομάδες εξυπηρέτησαν 413 μοναδικούς πελάτες , ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών.

, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών. Η εταιρεία κατέγραψε για το 2025 σημαντικές υλοποιήσεις σε έργα Τεχνητής Νοημοσύνης και Business Applications, όπως λύσεις AI, Microsoft Dynamics 365 (ERP & CRM), Microsoft Fabric, Analytics & Reporting και Power Automate. Παράλληλα, ενίσχυσε την παρουσία της σε έργα Κυβερνοασφάλειας (Defensive & Offensive), Modern Work – Μ365, Unified Communications & Contact Centers, καθώς και σε έργα Υποδομών και Μεταβάσεων στο Cloud (Microsoft Azure).

Για το 2026, η BEWISE ανακοινώνει τη δημιουργία του νέου τμήματος Business Technology & Transformation Services, με αποστολή να υποστηρίζει οργανισμούς που θέλουν να προχωρήσουν σε τεχνολογικό μετασχηματισμό με καθαρή κατεύθυνση, σωστή προτεραιοποίηση και δομημένη υλοποίηση.

Οι νέες υπηρεσίες της BEWISE δεν προέκυψαν θεωρητικά. Διαμορφώθηκαν μέσα από συνεχή παρουσία στην αγορά, επαφή με πελάτες και συμμετοχή σε σύνθετα έργα Πληροφορικής, όπου επαναλαμβάνονται κοινές προκλήσεις: έργα που ξεκινούν χωρίς σαφή στρατηγική, ασαφή requirements, έλλειψη governance και δυσκολία σύνδεσης του IT με τους επιχειρησιακούς στόχους.

Όπως αναφέρει ο Μενέλαος Μακρυγιάννης, CEO της BEWISE «Από τη θέση του CEO και μέσα από τις συναντήσεις μας με πελάτες, διαπιστώνουμε συχνά ότι υπάρχει σαφές όραμα για τον μετασχηματισμό, αλλά όχι πάντα τα κατάλληλα εργαλεία ή η δομή για να μεταφραστεί σε πράξη. Όταν δεν υπάρχει IT background, αυτή η πρόκληση γίνεται ακόμη πιο έντονη. Ο ρόλος του CIO είναι κρίσιμος στο να προσφέρει στρατηγική καθοδήγηση, να ενισχύσει το IT governance σε επίπεδο διοίκησης και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιχειρησιακής στρατηγικής και τεχνολογίας. Αυτές οι ανάγκες ήταν ο βασικός λόγος που μας οδήγησαν στην ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών μας.»

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε οργανισμούς ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται: είτε σχεδιάζουν τώρα τη στρατηγική τους, είτε υλοποιούν ενεργά έργα Πληροφορικής, είτε επιθυμούν να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και την απόδοση υφιστάμενων συστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλήρες χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του Business Technology & Transformation Services, μπορείτε να επισκεφθείτε το website www.bewise.gr ή να επικοινωνήσετε με την ομάδα της BEWISE, απευθείας.