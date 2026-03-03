Η ένταση που προκλήθηκε από τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν άφησε τα ίχνη της και στον χώρο του μπάσκετ, καθώς η ομάδα της Χάποελ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Τελ Αβίβ και να φτάσει στην Αθήνα, προτού συνεχίσει το ταξίδι της προς τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε ζωντανά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ από το αεροδρόμιο, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί και τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός πως μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από έκρηξη σε απόσταση μόλις 700 μέτρων από το διαμέρισμα όπου διέμενε.

«Είμαι στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα και ταξιδεύουμε για τον τελικό προορισμό που είναι η Σόφια, όπου εκεί ξεκίνησε η μπασκετική σεζόν για εμάς και ουσιαστικά εκεί θα συνεχίσει. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω πως μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες πίσω στο Ισραήλ. Το γεγονός ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι λόγω μίας μεγάλης προσπάθειας που έγινε από την ομάδα. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ και κατορθώσαμε με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε για να συνεχίσουμε στον δικό μας τον μικρόκοσμο του μπάσκετ την δραστηριότητα μας.

Δυστυχώς είχα μία πολύ άσχημη εμπειρία, καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και η ελληνική πρεσβεία είναι κοντά μαζί με δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα έγινε στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος. Να μην ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω να πάω σε ξενοδοχείο. Να υπάρξει ειρήνη και αγάπη και να διδάξουμε τις νέες γενιές» τόνισε ο κόουτς της Χάποελ.