Στιγμές αγωνίας για τις οικογένειες των 18 μαθητών από το Ηράκλειο Κρήτης, που βρίσκονται σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Κύπρο.

Πρόκειται για τους μαθητές του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου και των δύο εκπαιδευτικών που τους συνοδεύουν.

Οι μαθητές, σύμφωνα με το patris.gr, βρίσκονται στην Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους και είναι ασφαλείς ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στην Κρήτη και στις οικογένειες τους.

Εν τω μεταξύ σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, σχετικά με τις προγραμματισμένες σχολικές εκδρομές σε Κύπρο και Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, πως μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για αναστολή των εκδρομών.