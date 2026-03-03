Απίστευτες εικόνες στον Λυκοχορό στην Πάτρα, με το βουνό να «φεύγει» και τουλάχιστον δύο σπίτια να κινδυνεύουν.

Πολύ κοντά στο ένα σπίτι το έδαφος έχει «σκιστεί» ενώ ακριβώς στη μία πλευρά του κτιρίου, το βουνό ολισθαίνει. Το φαινόμενο ξεκίνησε έντονα την περασμένη Παρασκευή, χθες όμως το πρόβλημα μεγάλωσε. Η οικογένεια επικοινώνησε με την Πολιτική Προστασία του δήμου και δόθηκε εντολή για εκκένωση του σπιτιού και εγκατάλειψη του σημείου. Η οικογένεια παραμένει μέσα, ωστόσο ο φόβος για επέκταση της καταστροφής είναι ορατός.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, το πρόβλημα ίσως να ξεκίνησε από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Και ήρθαν οι δυνατές και συνεχείς βροχοπτώσεις στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο που προκάλεσαν τα επικίνδυνα αυτά γεωλογικά φαινόμενα. Κάτοικοι δύο σπιτιών είναι σε απόγνωση.

Το δεύτερο σπίτι είναι σε μικρή απόσταση από αυτό των φωτογραφιών και χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες του ως εξοχικό. Όμως δεν παύει να είναι σπίτι που και γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί κάποια λύση. Η Πολιτική Προστασία του δήμου Πατρέων θεωρεί την κατάσταση στο σημείο άκρως επικίνδυνη.

Τι αναφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών

«Τα έντονα και επίμονα καιρικά φαινόμενα, κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, μπορεί να συσχετιστούν σε έναν βαθμό με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη», είχε τονίσει προ ημερών ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος Αργυρίου, με αφορμή τα κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πολλά προβλήματα όπως κατολισθήσεις.

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας, έχει αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί «εκατοντάδες περιστατικά κατολισθήσεων» σε περιοχές όπως η Δυτική Πελοπόννησος, η Αχαΐα, η Ηλεία, η Μεσσηνία, η Τρίπολη, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία και η Άρτα. Όπως εξήγησε, πρόκειται για εκτεταμένες κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καταρρεύσεις πρανών, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ροές λάσπης. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλονται κυρίως στη μεγάλη ένταση και τη διάρκεια των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.