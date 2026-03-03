Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 3 Μαρτίου 2026, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λόγω τροχαίου ατυχήματος παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αθήνας

Σημειώνεται πως για ένα ακόμη πρωϊνό η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μετ’ εμποδίων στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Ουρές χιλιομέτρων παρατηρούνται στον Κηφισό, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Προβλήματα καταγράφονται στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, στην Πέτρου Ράλλη, στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, στην Αμαλίας, στη Βεϊκου, στην Ηλιουπόλεως και στην Ποσειδώνος.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 25 λεπτά προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/UajUDkYnPG — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 3, 2026

