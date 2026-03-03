Σε έξι τελικά ανέρχονται τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν για το οπαδικό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 28/1 στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης.

Από την έρευνα των αρχών, όπως μεταδίδει το ERTNews είχαν αρχικά ταυτοποιηθεί τα στοιχεία δύο ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό, δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση που αφορά στη Νομοθεσία περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατόπιν έρευνας έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τέσσερα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Πρόκειται για τρία άτομα ηλικίας 21, 20 και 19 ετών και έναν 17χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Όπως είχε προκύψει από την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες (30 και 22 ετών) μαζί με άλλα δύο άτομα, βραδινές ώρες της 28-02-2026 εισήλθαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες που βρίσκονταν εντός, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν ρουχισμό με διακριτικά ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μαζί με μέλη της οικογένειάς του παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν και τους απείλησαν και έσπασαν τζάμι πόρτας του καταστήματος, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον ελαφρά.