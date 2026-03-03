Πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμια κλίμακα έχει πυροδοτήσει η σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να απειλούνται -προς το παρόν- οι ρυθμοί ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας, όπως προκύπτει από έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg News.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, οι μισοί από τους ερωτηθέντες προβλέπουν επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη, ενώ αντίστοιχο ποσοστό αναλυτών αναμένει παρόμοια έκβαση και για την οικονομία των ΗΠΑ. Σχεδόν το 40% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα ενισχυθεί και στην Κίνα.

Η κυριότερη απειλή για τις τιμές πηγάζει από την ανατίμηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το κλίμα αβεβαιότητας επιδεινώνεται, καθώς τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ενέργειας βρίσκονται υπό καθεστώς λειτουργικής παράλυσης. Παράλληλα, αναμένονται δευτερογενείς επιπτώσεις στο κόστος των αεροπορικών ναύλων και των διανομών, καθώς και ευρύτεροι κίνδυνοι στις εφοδιαστικές αλυσίδες σε περίπτωση που η σύγκρουση παραταθεί.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμά ότι ο πόλεμος θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των ΗΠΑ, της Ευρωζώνης και της Κίνας. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια των εχθροπραξιών.

Όπως επισημαίνουν σε έκθεσή τους οι οικονομολόγοι του Bloomberg Economics, Ziad Daoud και Dina Esfandiary, εάν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου παγιωθούν, οι μεγάλοι εισαγωγείς -συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ευρώπης και της Ινδίας- θα πληγούν σημαντικά. Αντίθετα, οι χώρες εξαγωγείς, όπως η Ρωσία, ο Καναδάς και η Νορβηγία, αναμένεται να ωφεληθούν.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με απώλεια εισοδήματος λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική οικονομία συνολικά θεωρείται λιγότερο ευάλωτη, καθώς η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου την έχει μετατρέψει πλέον σε εξαγωγική δύναμη.