Κύμα θετικών αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Βρετανία η εμπλοκή της Ελλάδας στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόφαση της Αθήνας να αποστείλει μαχητικά F-16 και τις υπερσύγχρονες φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» στην περιοχή -ως απόρροια της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ για την κρίση στο Ιράν- χαιρετίστηκε από Βρετανούς αναλυτές και ΜΜΕ.

«Δεδομένου ότι η Βρετανία είναι λίγο πολύ ανίκανη να υπερασπιστεί οτιδήποτε αυτές τις μέρες, είναι καλό να βλέπουμε τους Έλληνες», σχολίασε για παράδειγμα στο Χ ο Βρετανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Andrew Neil.

Since Britain is pretty much incapable of defending anything these days it’s good to see the Greeks. https://t.co/CmFXrl5M2L — Andrew Neil (@afneil) March 2, 2026

Ταυτόχρονα, η ανεξάρτητη πολιτικός αναλυτής με εξειδίκευση στον ισλαμισμό και τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, Nervana Mahmoud, γράφει στο X:

«Ευχαριστούμε την Ελλάδα που κάνει τη δουλειά του Κιρ Στάρμερ».

Thanks Greece for doing Keir Starmer’s job! https://t.co/7a28KW6PGs — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) March 2, 2026

Επιπρόσθετα, η Daily Telegraph κυκλοφόρησε με τον εμφατικό τίτλο «Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Κιρ», φιλοξενώντας αποκλειστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε βέλη κατά του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, με αφορμή την αρχική του άρνηση να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τη χρήση της στρατηγικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταλογίζει στον Στάρμερ ότι «έχασε πολύτιμο χρόνο» μέχρι να συναινέσει, γεγονός που λειτούργησε ως τροχοπέδη στην εξέλιξη των επιχειρήσεων.