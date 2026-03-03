Στα παγωμένα νερά του ωκεανού, η Ρόζι, ένας επιβλητικός λευκός καρχαρίας, κινούνταν κάποτε ως απόλυτος θηρευτής της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας. Το ταξίδι της όμως από την άγρια φύση σε ένα διατηρημένο έκθεμα αποτελεί μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, εγκατάλειψη και τελικά τη διάσωση του άψυχου σώματός της.

Η ιστορία της Ρόζι άρχισε το 1997, όταν πιάστηκε στα δίχτυα τόνου της οικογένειας Λούκιν, ανοιχτά της Νότιας Αυστραλίας. Είχε μπλεχτεί τόσο πολύ στα δίχτυα που δεν κατέστη δυνατό να απελευθερωθεί με ασφάλεια. Χωρίς να έχουν άλλη επιλογή, οι ψαράδες προχώρησαν σε ευθανασία. Έτσι έληξε η ζωή της στον ωκεανό, αλλά ξεκίνησε η πορεία της ως διατηρητέο έκθεμα.

Αρχικά, το σώμα της τοποθετήθηκε σε καταψύκτη στην Tulka. Το εντυπωσιακό της μέγεθος και η σπανιότητα ενός τόσο καλοδιατηρημένου μεγάλου λευκού καρχαρία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον διαφόρων φορέων.

Από τον ωκεανό στο θεματικό πάρκο

Τελικά, το θεματικό πάρκο «Wildlife Wonderland», στο Μπας της Βικτώριας, απέκτησε τη Ρόζι. Η μεταφορά της δεν ήταν απλή υπόθεση: διανύθηκαν περίπου 1.400 χιλιόμετρα με ψυγείο-φορτηγό μέχρι να φτάσει στον προορισμό της. Εκεί τοποθετήθηκε σε ειδικά κατασκευασμένη δεξαμενή γεμάτη φορμαλδεΰδη και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή εκθέματα του πάρκου.

Κατά τη μεταφορά της, μάλιστα, υπήρξε και μια απρόσμενη εξέλιξη: οι Αρχές της Νότιας Αυστραλίας την κατέσχεσαν προσωρινά, έπειτα από αναφορά για αγνοούμενο άτομο στην περιοχή. Έπειτα από νεκροψία που δεν εντόπισε ανθρώπινα λείψανα, η Ρόζι παραδόθηκε τελικά στο «Wildlife Wonderland» το 1998, όπου και παρέμεινε εκτεθειμένη έως το 2012.

Εγκατάλειψη και βανδαλισμοί

Το 2012, το θεματικό πάρκο αναγκάστηκε να κλείσει, καθώς λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές, όμως η Ρόζι έμεινε πίσω μέσα στη δεξαμενή της, καθώς το πάρκο εγκαταλείφθηκε και άρχισε να ρημάζει.

Ο χώρος μετατράπηκε σε σημείο έλξης για εξερευνητές εγκαταλελειμμένων κτιρίων και βανδάλους. Η δεξαμενή της υπέστη φθορές, ενώ άγνωστοι άνοιξαν το καπάκι και πέταξαν μέσα διάφορα αντικείμενα -ακόμη και μια τηλεόραση. Παράλληλα, η διαρροή φορμαλδεΰδης δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Βίντεο από την εγκαταλελειμμένη και κατεστραμμένη δεξαμενή της έγιναν viral, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον και ανησυχία.

Η διάσωση και η νέα αρχή

Το 2019, ο Τομ Καπιτάνι, ιδιοκτήτης του «Crystal World Exhibition Centre» στο Ντέβον Μέιντοους της Αυστραλίας, ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή να διασώσει τη Ρόζι. Η επιχείρηση απαιτούσε τη δημιουργία ειδικής ομάδας για την ασφαλή απομάκρυνση της μολυσμένης και καρκινογόνου φορμαλδεΰδης.

Με τη συνδρομή του ιδιοκτήτη της γης και εταιρείας γερανών, η Ρόζι απομακρύνθηκε από το εγκαταλελειμμένο πάρκο και μεταφέρθηκε στη νέα της στέγη. Εκεί αποκαταστάθηκε και πλέον διατηρείται σε ασφαλέστερο διάλυμα γλυκερόλης.

Σήμερα, η Ρόζι εκτίθεται μόνιμα στο «Crystal World Exhibition Centre», προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά έναν από τους πιο εμβληματικούς θηρευτές των θαλασσών.